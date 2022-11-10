Как жить, если не хватает зарплаты

В беседе с агентством «Прайм» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий посоветовал, что нужно делать, чтобы жить по средствам и больше не зависеть от зарплаты.

Во-первых, специалист рекомендует урезать расходы: приобретать товары в интернет-магазинах, пользоваться распродажами, переключиться на самых дешевых мобильных операторов, исключить спонтанные покупки, и меньше тратить на газ и электроэнергию.

Во-вторых, для ежедневных трат он советует вооружиться банковскими картами с наилучшими условиями по кешбэку, которые начисляют проценты на остаток.

В-третьих, Осадчий посоветовал перебраться в более дешевое жилье.

— Если вы арендуете, то снижение ежемесячного платежа сразу принесет облегчение. Ну а если у вас своя большая и дорогая квартира, то ее можно использовать для дополнительного дохода. Например, жилье в центре можно выгодно продать и переехать в район подешевле. Иногда стоит сдавать престижную квартиру дорого, а самому — снимать что-то экономичнее, — советует Осадчий.

Эксперт уверен, что здоровый образ жизни снизит ваши расходы на медицину, поэтому следует отказаться от вредных привычек.

Когда же все возможности сократить расходы будут исчерпаны, Максим Осадчий рекомендует заняться повышением доходов.

— Дополнительная работа, продажа ненужных вещей. Опять-таки, если у вас дорогое жилье, рассмотрите вопрос о его продаже или сдаче в аренду, — рассуждает эксперт.

В заключение, Максим Осадчий посоветовал повышать свою финансовую грамотность и избегать игр на фондовом рынке.

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