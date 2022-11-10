Рекламодателям

Как жить, если не хватает зарплаты

  • 10/11/2022, 15:21
Автор:
Как жить, если не хватает зарплаты
Все просто: урежьте расходы, рекомендует эксперт.

В беседе с агентством «Прайм» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий посоветовал, что нужно делать, чтобы жить по средствам и больше не зависеть от зарплаты.

Во-первых, специалист рекомендует урезать расходы: приобретать товары в интернет-магазинах, пользоваться распродажами, переключиться на самых дешевых мобильных операторов, исключить спонтанные покупки, и меньше тратить на газ и электроэнергию.

Во-вторых, для ежедневных трат он советует вооружиться банковскими картами с наилучшими условиями по кешбэку, которые начисляют проценты на остаток.

В-третьих, Осадчий посоветовал перебраться в более дешевое жилье.

— Если вы арендуете, то снижение ежемесячного платежа сразу принесет облегчение. Ну а если у вас своя большая и дорогая квартира, то ее можно использовать для дополнительного дохода. Например, жилье в центре можно выгодно продать и переехать в район подешевле. Иногда стоит сдавать престижную квартиру дорого, а самому — снимать что-то экономичнее, — советует Осадчий.

Эксперт уверен, что здоровый образ жизни снизит ваши расходы на медицину, поэтому следует отказаться от вредных привычек.

Когда же все возможности сократить расходы будут исчерпаны, Максим Осадчий рекомендует заняться повышением доходов.

— Дополнительная работа, продажа ненужных вещей. Опять-таки, если у вас дорогое жилье, рассмотрите вопрос о его продаже или сдаче в аренду, — рассуждает эксперт.

В заключение, Максим Осадчий посоветовал повышать свою финансовую грамотность и избегать игр на фондовом рынке.

 

Ранее редакция сообщала, что 80 % новосибирцев вынуждены экономить.

Фото: pixabay.com — stevepb

236

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы рекомендации эксперта зарплата


Спецоперация на Украине

Новосибирский бизнес закупил для мобилизованных аптечки
10/11/22 12:21
Доходы мобилизованных граждан теперь не берутся в расчет для оценки нуждаемости
9/11/22 17:31
Участников спецоперации ставят в стоп-лист в банках
9/11/22 13:12
ледовая арена

За срыв сроков директору генподрядчика ледовой арены назначили штраф более 106 млн рублей

В августе Арбитражный суд Новосибирской области отказал ГКУ «Арена» в удовлетворении иска к «ЭлинАльфа».
Читать статью >>
кадровые перестановки

Национальные проекты привели к кадровым перестановкам в мэрии Новосибирска

Глава города прокомментировал последние рокировки в своей команде.
Читать статью >>
каток в Новосибирске

Привычный символ нового года в Новосибирске может «пойти под нож»

Речь идёт о катке неоднозначной формы в центре города.
Читать статью >>
в Кемерове выбрали мэра

Новым мэром Кемерова назначен Дмитрий Анисимов

До назначения он временно исполнял обязанности главы города.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

За срыв сроков директору генподрядчика ледовой арены назначили штраф более 106 млн рублей

10/11/2022, 16:36

Реконструкция Первомайского сквера начнется в 2023 году

10/11/2022, 15:48

Национальные проекты привели к кадровым перестановкам в мэрии Новосибирска

10/11/2022, 14:44

В Кемерове в модернизацию сетей электротранспорта будет вложено 3 млрд. рублей

10/11/2022, 13:59
Популярное

Детям в РФ упростят устройство на работу с 14 лет

10/11/2022, 16:40

Путин утвердил основы госполитики по укреплению традиционных ценностей

10/11/2022, 11:20

Моряку-срочнику с затонувшего весной крейсера «Москва» прислали повестку

09/11/2022, 15:43

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: рынок рублевых сбережений в 2022 году превысит 30 трлн рублей

10/11/2022, 15:15

ВТБ фиксирует трехкратный рост числа мошеннических атак

10/11/2022, 15:10

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

10/11/2022, 13:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска