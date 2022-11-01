80 % новосибирцев вынуждены экономить

Только 20 % новосибирцев, судя по результатам опроса, хватает на жизнь зарплаты, которую они получают, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на службу исследований сервиса по поиску работы hh.ru.

В основном это программисты, топ-менеджеры и специалисты из сферы добычи сырья. При этом чаще остальных нехватку зарплаты чувствуют представители обслуживающего персонала и сотрудники ресторанно-гостиничного направления.

По данным исследования, 44 % работающих новосибирцев хотели бы прибавить к имеющейся зарплате еще 20 тысяч рублей для того, чтобы «хватало на жизнь». Отмечается, что преимущественно новосибирцы тратят деньги на еду, аренду жилья или ипотеку. Гораздо меньше средств уходит на детей, транспорт и коммуналку.

По информационным данным исследователей, средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 53 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы — сотрудники ушедших из России компаний — нашли новую работу.