Реконструкция Первомайского сквера начнется в 2023 году

Реконструкцию Первомайского сквера в центре Новосибирска планируется начать в 2023 году. Об этом сообщила в ходе онлайн-эфира вице-мэр Анна Терешкова.

– Мы будем реконструировать наш Первомайский сквер. Мы его будем переделывать, дизайн-проект у нас есть, согласованный с жителями, –– отметила Терешкова.

В начале лета она сообщала, что стоимость реконструкции оценивается в 200 млн рублей. По словам вице-мэра, проект предполагает переход на территорию, которая находится рядом с Новосибирской консерваторией, предусматривает работы по озеленению и улучшению освещения в сквере. Ранее Анна Терешкова также заявляла, что при выделении финансирования мэрия готова благоустроить сразу несколько крупных парков и скверов Новосибирска в течение двух-трех лет.

Первомайский сквер находится в Центральном районе Новосибирска напротив здания мэрии и рядом со станцией метро «Площадь Ленина». Он был разбит в 1932 году и считается одним из старейших в городе. Сквер традиционно является местом притяжения жителей Новосибирска и туристов, однако полномасштабной реконструкции в нем давно не проводилось. Ранее городские власти сообщали о планах реконструировать общественное пространство: обновить действующие фонтаны, убрать аварийные деревья и вернуть исторический облик.

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