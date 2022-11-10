Реконструкция Первомайского сквера начнется в 2023 году

Реконструкцию Первомайского сквера в центре Новосибирска планируется начать в 2023 году. Об этом сообщила в ходе онлайн-эфира вице-мэр Анна Терешкова.
– Мы будем реконструировать наш Первомайский сквер. Мы его будем переделывать, дизайн-проект у нас есть, согласованный с жителями, –– отметила Терешкова.
В начале лета она сообщала, что стоимость реконструкции оценивается в 200 млн рублей. По словам вице-мэра, проект предполагает переход на территорию, которая находится рядом с Новосибирской консерваторией, предусматривает работы по озеленению и улучшению освещения в сквере. Ранее Анна Терешкова также заявляла, что при выделении финансирования мэрия готова благоустроить сразу несколько крупных парков и скверов Новосибирска в течение двух-трех лет.
Ранее редакция рассказывала где в Новосибирской области появятся новые парки?
Фото с сайта администрации Новосибирской области
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