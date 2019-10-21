Как звонок сотового оператора отличить от телефонного мошенничества?

Мошенники находят новые и новые способы, как обмануть простой народ в свою пользу. Как защитить себя и свои деньги от их махинаций? Ведь такие обманщики интересуются не только вашими банковскими картами и наличными деньгами, но даже счётом на балансе мобильного номера.

Звонок от мошенника отличается от звонка оператора мобильной связи, главное — быть бдительным. Обычно, схема простая: мошенник звонит и уверяет вас, что он сотрудник техподдержки вашего мобильного оператора. А далее начинаются разные версии обмана, которые могут показаться вам правдоподобными, особенно в тех ситуациях, когда вам позвонили и стали заговаривать зубы и давить на срочность решения проблемы. Конечно же, захочется решить всё сразу во время звонка, но не стоит доверять незнакомцам так быстро!

Обратите внимание на 3 пункта!

1. Фраза: «произошёл сбой, необходимо отменить операцию».

Обманщик описывает следующую ситуацию: что произошла ошибка и ваш тариф сменился на более дорогой. И чтобы вернуть прежние настройки тарифа, нужно сообщить ему проверочный код из sms.

Платить лишнее, естественно, не захочется, это и становится причиной попадания на обман.

Поступает сообщение с паролем, а незнающий человек сообщает его «заботливому специалисту», после чего звонок повторяется, говорят, что тариф успешно изменён, но просят назвать еще один пароль, для отключения случайной дорогостоящей услуги. Снова sms уже с новым паролем.

Что происходит в реальности? Первый проверочный код даёт обманщику доступ в личный кабинет. Второй пароль позволяет списать деньги с баланса сим-карты и перевести их на его счёт.

А в «Билайн» можно совершить перевод денег и без доступа в личный кабинет.

Прежде чем довериться такому звонку, узнать о своем тарифе можно самостоятельно на официальном сайте оператора и при помощи быстрых команд, которые стоит запомнить:

*111*59# — для абонентов МТС

*110*05# — Билайн

*105*3# — Мегафон

*107# — Теле2

2. Запугивание «скоро начнёт действовать новый стандарт связи».

Мошенники могут снять деньги с вашего баланса другим путём — и без личного кабинета. Для этого способа они предлагают заранее оплатить новый вид связи, оправдывая тем, что в регионе изменится покрытие и сеть перестанет ловить.

Для оплаты вас попросят ввести длинный пароль и подтвердить при помощи ответного sms на номер оператора.

Но тут скрыт подвох — длинный «пароль» на самом деле является быстрой командой для перевода денег с телефона на номер обманщика. Это не просто случайные цифры одноразового пароля.

Проверить эту сомнительную информацию можно через быстрые команды перевода денег у своего оператора:

*133* — у клиентов Мегафон

*363*375 — МТС

*145* — Теле2 и Билайн

После этих цифровых комбинаций вводится номер телефона, куда необходимо отправить деньги, а затем и сумма перевода.

3. Sms «номер заблокирован, услуги связи остановлены, свяжитесь с оператором».

В этом случае преступники не звонят вам. Они пугают вас через sms, сообщая, что ваш номер заблокирован, и для решения проблемы нужно срочно позвонить в техподдержку по указанному номеру. Никому не хочется оставаться без связи и многие на панике попадают в эту ловушку.

На деле звонок на этот номер, якобы специалисту техподдержки, оказывается платный. Аферист поддерживает с вами разговор, тянет время, задаёт вопросы под предлогом помощи и выяснения обстоятельств блокировки. А тем временем, всё очень просто: чем дольше исходящий звонок на этот номер вы совершаете, тем больше с вашего счёта списывают денег.

Не попасть в эту уловку можно, если внимательно посмотреть на номер входящего sms-предупреждения. Если раньше смски от оператора сотовой связи приходили с другого номера, то в этом случае, вероятнее всего, действует мошенник.

Не бойтесь перепроверить информацию — позвоните на горячую линию или в службу поддержки вашего оператора, но используйте официальные номера!

Мегафон — 0500

МТС — 0890

Билайн — 0611

Теле2 — 611

И помните, лучше перепроверить, чем полениться сделать это и попасть в хитрые ловушки аферистов и потерять денежки. Если знать официальные номера службы поддержки клиентов, то сомнений и не возникнет.

Не стоит поддаваться психологическому давлению со стороны мошенников и соглашаться на операции с вашим номером быстро, без проверки информации.