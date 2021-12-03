Минтранс отказывается от проверки QR-кодов только при продаже авиабилетов

При продаже билетов сертификат проверят не будут, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного знакомого с итогами совещания в Минтрансе собеседника.

По данным издания, когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Сообщается, что скорректированная позиция ведомства будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на Госуслугах, авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс. Если сертификат к этому моменту так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней и должна будет вернуть полную стоимость билета.

Минтранс при формировании новой позиции принял во внимание, что граждане должны иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую покупают заранее – до вылета можно успеть вакцинироваться.