Технику для уборки снега с тротуаров мэрия закупила в городском бизнес-инкубаторе

Мэрия Новосибирска закупила крупную партию малоформатной снегоуборочной техники, 16 из 23 машин уже поступили в муниципалитет. Остальные город планирует получить до 20 декабря. Сумму, выделенную на эти цели, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции не назвал.

— Там даже есть техника, которая производится непосредственно в Новосибирске — в муниципальном инкубаторе для малого бизнеса в Ленинском районе. Они производят технику, заменяющую ручной труд, в том числе при уборке дворов, тротуаров, — рассказал мэр. — Она в стадии оформления и, надеюсь, в ближайшие дни начнет выходить на улицы, где должна показать эффективность своей работы. Мы учитываем замечания, которые нам делают горожане. Надеемся, что эта техника изменит ситуацию по содержанию и уборке тротуаров от снега в текущий зимний период.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, возможность расплатиться за технику в текущем, а не следующем году в финансовом плане развязывает руки для приобретения новых единиц в последующем. Кроме того, в проекте бюджета 2022 года также заложено повышение лимитов на содержание городских улиц, включающее и их уборку от снега в зимний период.

В бизнес-инкубаторе корреспонденту Infopro54 уточнили, что речь идет о компании ООО «Баумех». Ранее в число резидентов бизнес-инкубатора также входил такой производитель малоформатной техники, как ООО Завод «Хелффер».

Напомним, жалобы на качество уборки тротуаров, а также дворовых территорий — одни из самых распространенных в списке тем для критики муниципалитета Новосибирска в зимний период.

В настоящее время на балансе муниципальных ДЭУ Новосибирска находятся более 400 единиц техники, предназначенной для работы на городских улицах в зимний период. В содержании дорог задействованы от 100 до 200 рабочих — сотрудников дорожно-эксплуатационных учреждений, МКУ «Гормост» и Городского центра организации дорожного движения. За последние сутки на уборку города вышли 146 единиц техники в дневную смену и 190 единиц — в ночную. Вывезены 3315 кубометров снега. Силами ДЭУ на улично-дорожной сети города очищены: 239 км тротуаров, 141 парковка, заездной карман, заезд (выезд), островок безопасности, лестница и остановка общественного транспорта, 52 пешеходных перехода.

Кроме того, по информации руководства муниципалитета, планируется привлекать частные организации для уборки городских улиц на основании аутсорсинга.