Какие бизнесы появились в Новосибирске в начале делового сезона?

Исследование, основанное на данных МТС Кассы, показало, что четверть от всех новых компаний, открытых в Новосибирске в 2020 году, приходится на две категории: ресторанный бизнес – более 13% и продуктовый ритейл – более 11%, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что этот тренд совпадает с московскими и общероссийскими данными. Предприниматели из Москвы в сентябре также чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе – 17% от общего числа новых подключений к МТС Кассе в регионе, продуктовые магазины – 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания – 13%, ресторанный бизнес – 10% и продажа одежды – 8%.

— В Новосибирске в начале делового сезона к онлайн-кассе от МТС чаще подключались компании из сферы услуг – более 45%. Из них 13% – это индивидуальные предприниматели и компании, занятые в сфере ресторанного бизнеса, 9% – цветочные лавки, 8% – кондитерские. Кстати, кондитерские и пекарни вошли в топ-10 самых популярных бизнесов с долей более 7% только в Москве и Новосибирске. Замыкают новосибирский список популярных категорий нового бизнеса из сервисной сферы строительные услуги – 7% и услуги сантехников – 3%, — говорится в сообщении пресс-службы.

В сфере торговли самыми популярными типами нового бизнеса в сентябре, кроме продуктовых, оказались магазины автозапчастей — на них пришлось 6% от всех новых подключений к МТС Кассе в Новосибирске. Столица Сибири стала единственным городом-миллионником, где магазины этой категории вошли в топ-10 самых популярных бизнесов.

Чуть с меньшей долей от общего числа бизнесов открылись магазины нижнего белья– 5% и одежды – 5%.

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса Новосибирска с соответствующими кодами ОКВЭД, которые работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.

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