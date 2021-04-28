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Какие документы нужны для оформления в дом престарелых?

  • 28/04/2021, 09:16
Переселение пожилого человека в дом престарелых является серьезным шагом, который требует определенной подготовки и организации. Необходимо не только собрать нужные вещи, обеспечивающие повседневный быт, но и подготовить полный пакет документов, который требуется заведением.

Оформление и поселение в частный дом престарелых

Каждый частный пансионат работает на платной основе и не зависит от бюджетного финансирования, поэтому может предложить расширенный комплекс услуг. Это специализированные учреждения социальной сферы обслуживания, предлагающие уход и заботу подопечных в условиях полного пансиона.

В таких домах престарелых создаются оптимальные условия для проживания, а все услуги предоставляются на договорной основе. Заключение договора предполагает предварительное достижение договоренностей между пожилым человеком или его официальными представителями, родственниками или опекунами и администрацией пансионата.

Процедура оформления документов является официальной и у заключенного договора есть срок действия, а после подписания обеими сторонами он вступает в силу. Для заключения официального договора следует пройти определенную процедуру и хорошо, если пожилой человек получит помощь от своих дееспособных близких.

Порядок оформления

Перед переселением необходимо тщательно изучить все предоставляемые услуги, можно связаться с администрацией для дополнительных консультаций. Некоторые дома престарелых предлагают удобную услугу предварительного бронирования номера, что выгодно для тех, кто на текущем этапе планирует предстоящее переселение. Следующим этапом станет сбор документов, для которого необходимо провести полноценное медицинское обследование пожилого человека и подготовить необходимые заключения.

Необходимые документы

В пакет документов включаются личные идентификационные документы и справка о состоянии здоровья, рекомендации по лечению и врачебные заключения. Кроме паспорта, важно предоставить СНИЛС и документы, подтверждающие инвалидность, диагнозы хронических или острых заболеваний. Если оформлением занимаются близкие родственники и договор будет подписываться по доверенности предоставляется и сама доверенность и документы, которые идентифицируют членов семьи пожилого человека.

Организация переезда

Предстоящий переезд и изменение условий жизни может стать стрессом для пожилого человека, поэтому необходимо провести определенную подготовку. Еще нужно собрать все необходимые вещи, одежду и обувь для разных сезонов, не забыть о средствах личной гигиены и вспомогательных аксессуарах. В доме престарелых пожилому человеку пригодятся очки (можно положить дублирующую пару), мобильный телефон и зарядка к нему, а в качестве личных вещей можно взять фото близких, косметику и средства ухода.

Преимущества выбора частного пансионата для пожилых

Сеть домов престарелых «Олимпия Хаус» гарантирует комплексный уход и обеспечение всех основных и дополнительных потребностей своих проживающих:

  • повышенный уровень медицинского обслуживания и индивидуальный подход к каждому проживающему:
  • постоянный и организованный на круглосуточном уровне контроль за состоянием здоровья и самочувствия;
  • мониторинг проведения предписанных процедур и приема препаратов, входящих в терапевтический курс;
  • комфортабельные условия с выбором номера и дополнительного обслуживания (стрижка и бритье) проживающих;
  • подготовка программы реабилитации по индивидуальным показателям, психологическая помощь и социализация для всех;
  • упрощенная процедура подачи и оформления документов, отсутствие длительных очередей для записи на проживание.

Выбирая дома престарелых в Московской области важно получить дополнительную информацию и профессиональную консультацию опытных специалистов.

Узнать, какие нужны документы, чтобы поселиться в частный дом престарелых в Московской области Олимпия Хаус можно на сайте olympiahouse.ru/pansionaty. Здесь же можно подобрать пансионат, входящий в сеть, который располагается ближе к дому или подходит по условиям проживания.

Фото с сайта Олимпия Хаус

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