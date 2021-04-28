Программа переселения с Крайнего Севера

Для северян, проживающих в России, действует специальная государственная программа. Субсидирование рассчитано на жителей таких территорий, как:

Хабаровский край;

Республика Бурятия;

ЯНАО;

Амурская область;

Магаданская область;

Иркутская область;

Сахалин;

Забайкальский край;

Приморский край и другие.

Величина субсидии может варьироваться. Сумма выплат зависит от норм обеспечения жильем, разработанных для каждого отдельного случая, например:

большие семьи из 3 человек и более – по 18 м 2 на каждого человека;

на каждого человека; семья из 2 человек – 42 м 2 ;

; одинокие – 33 м2.

Субсидии рассчитываются на момент выдачи сертификата. В 2020 году эта сумма составляла 46 000 за 1 м2. Объемы выделенной помощи не меняются. Даже если вы решите покупать жилье через несколько лет, сумма останется такой же. Если выделенных денег не хватает, то субсидиант может доложить остаток средств за свой счет или оформить кредит.

Как выгодно и легко организовать переезд?

Компания «Правильные перевозки» предлагает организовать переезд «под ключ». При этом мы оформляем вам документы, которые помогут компенсировать затраты на переселение с северных регионов по государственной программе. Наши преимущества:

Бесплатный выезд и услуги замерщика. Специалист оценит габариты ваших вещей и подберет подходящее авто, чтобы вы не переплачивали лишних денег за недогруженный транспорт. Помощь в сборке вещей. Наши работники демонтируют и упакуют мебель. Все вещи будут аккуратно погружены в авто. Страховка. Мы обеспечиваем целостность ваших вещей и подтверждаем это юридически – оформляем со своими клиентами страховой договор. Формирование пакета документов. Чтобы вы могли получить компенсацию затрат на переезд, мы готовим пакет документов. Разгрузочные работы. Когда груз будет доставлен по месту назначения, будут проведены разгрузочные работы. Скидка на услуги. Согласно программе переселения с регионов Крайнего Севера, ЯНАО и ХНАО, мы предоставляем скидку 10% на наши услуги.

Переживать по поводу качества перевозки вещей не нужно. Наша компания не осуществляет перегрузку вещей с одного автомобиля в другой по пути следования. Груз перевозится из северных в центральные или южные районы в одном и том же фургоне.

Как заказать услугу?

Всё, что от вас требуется – оставить заявку на нашем сайте. Затем к вам будет отправлен персонал для осуществления погрузочных работ. Если планируется самостоятельная разборка и погрузка мебели и других вещей, то вы может просто заказать в нашей компании услугу по транспортировке груза. Если вы хотите полностью возложить обязанности по переезду на нашу компанию, то мы проведем работы «под ключ». Вам останется только принять работу и оплатить услуги наших специалистов.