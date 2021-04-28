Программа переселения с Крайнего Севера

Для северян, проживающих в России, действует специальная государственная программа. Субсидирование рассчитано на жителей таких территорий, как:
Величина субсидии может варьироваться. Сумма выплат зависит от норм обеспечения жильем, разработанных для каждого отдельного случая, например:
Субсидии рассчитываются на момент выдачи сертификата. В 2020 году эта сумма составляла 46 000 за 1 м2. Объемы выделенной помощи не меняются. Даже если вы решите покупать жилье через несколько лет, сумма останется такой же. Если выделенных денег не хватает, то субсидиант может доложить остаток средств за свой счет или оформить кредит.
Компания «Правильные перевозки» предлагает организовать переезд «под ключ». При этом мы оформляем вам документы, которые помогут компенсировать затраты на переселение с северных регионов по государственной программе. Наши преимущества:
Переживать по поводу качества перевозки вещей не нужно. Наша компания не осуществляет перегрузку вещей с одного автомобиля в другой по пути следования. Груз перевозится из северных в центральные или южные районы в одном и том же фургоне.
Всё, что от вас требуется – оставить заявку на нашем сайте. Затем к вам будет отправлен персонал для осуществления погрузочных работ. Если планируется самостоятельная разборка и погрузка мебели и других вещей, то вы может просто заказать в нашей компании услугу по транспортировке груза. Если вы хотите полностью возложить обязанности по переезду на нашу компанию, то мы проведем работы «под ключ». Вам останется только принять работу и оплатить услуги наших специалистов.
Фото с сайта pixabay.com
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