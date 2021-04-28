Кредит на залоговое имущество банка — распространенная практика

Покупка залогового имущества предполагает обязательную юридическую чистоту объекта недвижимости. Новый владелец не должен находиться под гнетом возможных притязаний третьих лиц на право собственности. Поэтому весьма ценен факт, что предоставление кредитов на залоговое имущество осуществляется при полной гарантии юридической чистоты последнего.

Размер первоначального взноса составляет 20% от стоимости, кредитный период достигает 25 лет при годовой ставке 9%. Если покупатель готов внести 50% цены объекта, банк принимает решение по двум документам.

Как происходит процедура оформления

Для начала потенциальному заемщику необходимо внимательно просмотреть все выставленные банком предложения с тем, чтобы выбрать наиболее подходящий объект. Сумма кредита не должна превышать 80% стоимости приобретаемого объекта, пользование средствами может быть как долгосрочным, так и с минимальным периодом (на 1 год).

Заемщиков практически всегда волнует вопрос досрочного погашения без взимания дополнительных комиссий. Такую возможность банк предусмотрел – при наличии полной суммы для погашения заемных средств воспользоваться ею можно в любое время.

К заемщикам предъявляется ряд определенных требований, соответствие которым обязательно:

постоянное место работы в течение полугода и минимум 1 год стажа в течение последних 5 лет (исключение действует для лиц, заработок которых зачисляется на зарплатную карту банка);

на момент истечения договорных кредитных обязательств заемщик не может быть старше 70 лет;

подать заявление на получение средств можно исключительно лицам, достигшим 21 год;

потенциальный заемщик должен проживать на территории РФ на основании постоянной либо временной регистрации. От граждан Казахстана требуется документ, удостоверяющий законность нахождения человека в РФ.

После заполнения анкеты и предоставления пакета документов соискатель кредита на залоговое имущество банка ожидает решение, которое будет принято в течение одного рабочего дня.

Важное условие оформления кредитного договора – покупка страхового полиса. К обязательным документам принадлежит страхование передаваемого в залог объекта. По желанию заемщик может заключить договор страхования своей жизни и трудоспособности. Чаще всего клиенты банка понимают значение такого полиса и не отказываются от него.

Залогодатель в свою очередь имеет право воспользоваться так называемым титульным страхованием – риск утраты недвижимости вследствие полного или частичного прекращения права собственности. Это надежная защита собственника имущества от признания сделки купли-продажи недействительной.