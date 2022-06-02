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Какие изменения в законодательстве коснутся водителей с 1 июня

  • 02/06/2022, 12:56
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Какие изменения в законодательстве коснутся водителей с 1 июня
Повысятся штрафы, но при этом и появятся нововведения, которые призваны облегчить жизнь водителей.

В первую очередь, начнёт работу сервис «Госуслуги Авто». Его существенно обновили, поэтому теперь водительские права и страховой полис ОСАГО можно будет предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции в цифровом формате — через смартфон или любой другой гаджет. Таким образом, цифровые версии документов станут аналогичны бумажным.

Кроме того, ужесточится контроль за состоянием покрышек. Согласно новым поправкам, за использование несезонных шин предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Отмечается, что границы сезонов будут установлены отдельно в каждом регионе. Также под запретом эксплуатация машины с разной резиной на осях: например, когда на передней оси летние колёса, а на задней — зимние. Не разрешат россиянам ездить и на покрышках с изношенным протектором. За это тоже предусмотрена административная ответственность.

С 1 июня 2022 года автомобилистам, транспортные средства которых оснащены газобаллонным оборудованием (с пропан-бутаном или метаном), придётся всегда иметь при себе паспорта на каждый установленный баллон. Помимо этого, сотрудники ГИБДД начнут проверять и серийные номера на баллонах.

Наконец, изменения коснутся и ремней безопасности в салоне. С начала лета россиянам запретят эксплуатировать ремни без автоматической затягивающей катушки. Такое нарушение будет караться штрафными санкциями. Стоит заметить, что именно вышеуказанные механизмы встречаются почти во всех новых автомобилях, поэтому переживать не стоит. Однако водителям, у которых в машине установлены иные типы ремней, придётся переустановить механизмы на возвратные катушки.

Фото: flickr.com — Nataliya Sergeeva

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : законодательство водители


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