Авиакомпания «Победа» перешла с американской на отечественную систему бронирования

— Авиакомпания «Победа» перешла на автоматизированную информационную систему бронирования «Леонардо». Внедрение организовано при участии холдинга «РТ — проектные технологии» Госкорпорации «Ростех» в партнерстве с «Сирена-Трэвел» и «РТ-Транском», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Ростех».

Российская система должна защитить компанию и пассажиров от возможных сбоев при отключении иностранных систем бронирования.

В «Ростехе» напомнили, что сервис создан в двух вариантах: для плавного перехода на него и для экстренного перехода за 24 ч, если иностранные платформы прекратят работу. Подготовка к переходу «Победы» на российскую систему началась в феврале этого года после сообщений о риске отключения авиакомпаний от зарубежной системы Navitaire.

В госкорпорации отметили, что «Леонардо» уже используют более 50 авиакомпаний, которые перевозят более 40 млн пассажиров в год, в том числе Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса».