Подрядчик сорвал реконструкцию дороги, примыкающей к федеральной трассе

Пресс-служба ГКУ «Территориального управления автодорог Новосибирской области» (ТУАД) сообщила о запуске процедуры расторжения контракта с ООО «СоюзДорСтрой». Подрядчик сорвал реконструкцию примыкания дороги «Инская-Барышево» к Ленинск-Кузнецкой трассе.

— В Новосибирской области комплексная реконструкция примыкания автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» к Ленинск-Кузнецкой трассе ведется с 2020 года. На сегодняшний день работы выполнены на 56 процентов. Это третий пусковой комплекс масштабной реконструкции региональной автомагистрали, — пояснили в управлении.

Автомобильная дорога «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» была построена в 80-х годах прошлого века для проезда автотранспорта до садовых обществ. Земляное полотно дороги отсыпано из грунтов притрассовых резервов грейдер-элеваторами, с минимальной толщиной дорожной одежды. В связи с увеличением интенсивности движения (летом интенсивность движения составляет 6-7 тыс. автомобилей в сутки) и движением по дороге тяжеловесного транспорта некоторые участки дороги разрушились и стали не пригодны для движения.

Участок автомобильной дороги до км 26 приведен в нормативное состояние в 2018-2019 годах. В 2020 году завершилась реконструкция дороги с км 26+00 по км 30+700 (первый и второй пусковые комплексы) Контракт на третий пусковой комплекс был заключен 8 сентября 2020 года с окончанием работ до 1 октября 2021 года. Он предусматривает реконструкция примыкания автомобильной дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» и автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р». На тот момент стоимость контракта составляла 72 рублей.

— На участке предполагается снять старое дорожное полотно, произвести устройство основания, дорожной одежды, нанести разметку, установить дорожные знаки, — перечисляют в ТУАД. — Реконструкция участка приведет параметры автомобильной дороги в соответствие с нормативными требованиями для III технической категории, обеспечит расчетную скорость с учетом современных нагрузок и безопасность дорожного движения.

После расторжения ГКУ НСО ТУАД скорректирует проект и объявит новые торги на окончание реконструкции.

Ранее редакция сообщала о штрафах, которые начислены подрядчикам за некачественные работы.