Какие изменения ждут работающих пенсионеров в 2022 году

В этом году для работающих пенсионеров увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР, но, чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате, пояснил агентству «Прайм» Андрей Гиринский.

По его словам, если пенсионер уходит с работы в 2022 году, то ему начислят баллы по «повышенной стоимости» (104,69 рублей). Таким образом, максимальная прибавка, которая может быть начислена в августе 2022 года — 314,07 рублей.

— Работающие пенсионеры могут получить официальную индексацию в том случае, если им назначена социальная, а также государственная пенсия. В случае наличия страховой пенсии такого права не предусмотрено, — замечает эксперт.

Например «чернобыльцы», по его словам, получают государственную пенсию и могут, работая, получать также и индексацию. С 1 апреля планируется проиндексировать такие пенсии на 7,7 %.

— Ещё одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ, — заявил Гиринский.

Кроме того, зарплата должна индексироваться, в том числе, с учетом инфляции. Хотя тут имеются исключения для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов.

— В этом году работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты, которые предусмотрены за лечение и обучение. Быстрота состоит в том, что вычеты можно получить в том же году, когда были оказаны такие услуги, а не в следующем году, как это было ранее, — пояснил Гиринский.

Определенные подвижки для работающих пенсионеров, по его словам, последуют и в оформлении больничных листов. В связи с расширением электронного оборота документов больничные будут поступать прямо из поликлиники в ФСС, и пенсионеру не потребуется уведомлять работодателя о больничном листе — уведомление появится на портале Госуслуги, а ФСС сообщит о больничном непосредственно работодателю.