Спецпредложение для мужчин: проверка здоровья быстро и качественно

Ритм жизни сейчас таков, что выделить время на ежегодную проверку здоровья удается не каждому. С одной стороны, от похода к врачам отпугивает страх подхватить очередной штамм коронавируса. С другой — в учреждениях здравоохранения то и дело отменяют плановый прием пациентов в связи с высокой загруженностью медперсонала. Но есть выход и из такой ситуации…

Санаторий «Рассвет» предлагает программу «Чекап для мужчин». Она включает в себя пять обследований, которые можно пройти непосредственно в медицинском центре санатория, также совмещая процедуры с отдыхом:

— онкомаркер ПСА,

— УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы,

— УЗИ сердца,

— липидный профиль(развернутый),

— биоимпедансный анализ тела.

В рамках акции с 21 февраля по 26 февраля стоимость чекапа составит 4500 рублей вместо 5880 рублей.

При желании этот список можно дополнить необходимыми вам обследованиями и процедурами. Их вам помогут подобрать специалисты медцентра санатория после консультации.

ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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