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К чему готовятся регионы России после признания независимости ДНР и ЛНР?

  • 22/02/2022, 11:01
Новости Новосибирска
В правительстве Новосибирской области в ближайшее время начнется встреча представителей политических сил, где будет обсуждаться эта тема.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы «О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании Луганской Народной Республики». Эта тема вчера также обсуждалась на заседании Совета Безопасности РФ. Сегодня это решение стало главной темой обсуждения в регионах.

Как сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в ближайшее время начнется встреча губернатора области Андрея Травникова с представителями политических сил региона.

— Происходящие события во многом меняют не только сегодняшние планы. Думаю, что в целом они скажутся на внутреннем укладе нашей жизни. Обращаю внимание всех структур мэрии на особую ответственность при выполнении своих служебных обязанностей в этот период. Вы отвечаете за людей, за коллективы. В такие минуты спрос особый, — отметил Локоть. — Пока не приняты никакие решения, и торопить события в этом мы не собираемся. Но, исходя из опыта нашей жизни и современной истории, мы должны быть готовы к развитию событий.

Глава города поручил ответственным лицам усилить бдительность и быть внимательными ко всем поступающим сигналам, в том числе в праздничные дни.

— Нас несколько расслабили в последнее время участившиеся звонки по телефонному терроризму. Но обстановка такая, что легкомысленно к этому относиться нельзя. Нужно быть внимательнее к детским садам, школам, учреждениям обеспечения жизни и органов власти, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Напомним, в конце 2021 – начале 2022 года в Новосибирске участились случаи телефонных сообщений о заминированных зданиях учреждений образования, здравоохранения, а также органов власти.

Представители политических партий в регионе до совещания с губернатором тему не комментируют.

В соцсетях часть местных политиков приветствуют признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Например, депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов пишет, что «этого ждали 8 лет». Экс-депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя высказалась более жестко:

— Украина снова наступает на грабли. Почему было не пойти на небольшие уступки и сохранить территориальную целостность? Но они предпочли обстрел, встали в позу. И потеряли сначала Крым, а теперь и Донбасс. Отбирают всегда у слабых. Если бы руководство Украины было умнее, оно бы спокойно выстраивало отношения и с Западом, и с Россией. Помните пословицу про ласкового теленка? Но они захотели стать львом, не имея ни его силы, ни его значимости. Теперь надо все усилия приложить, чтобы остановить бойню в Донбассе, вернуть домой людей и выстроить конструктивные отношения этих республик с Украиной.

На сайте новосибирского реготделения КПРФ приводятся слова секретаря реготделения, депутата Госдумы Рената Сулейманова:

— Независимость ДНР и ЛНР — наша принципиальная позиция, не конъюнктурная, она не менялась с самого начала этих событий. Ситуация там обостряется, она на грани гуманитарной катастрофы. Если бы это решение было принято раньше, когда мы предлагали, ничего бы подобного не было. За последние 8 лет на Донбассе погибли около 15 тысяч человек, около 50 тысяч раненых, 2,5 млн беженцев — это только по официальным данным. При этом примерно половина жителей Донецкой и Луганской народных республик уже имеют российское гражданство.

Представители бизнес-сообщества Новосибирской области оценивают ситуацию очень осторожно.

— Мы ситуацию пока не обсуждали. Нужно будет посмотреть, какие наступят последствия. С одной стороны, мы уже давно живем под санкциями. Посмотрим, что нового они еще придумают и как новые санкции будут работать, — говорит президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева не исключает, что с новыми санкциями придет новый кризис.

— Биржи уже критически падают, валюта растет. Надо понимать, что наступает очередной кризис. Возможно, затяжной. Вот в связи с этим бизнесу придется корректировать свою работу, — рассуждает эксперт. — С юридической точки зрения ситуация под форс-мажор не попадает. То есть если сейчас у компании произойдет какой-то срыв контрактов из-за роста курса валюты, то бизнес будет сам виноват в том, что не предусмотрел войну. Рост валюты у нас в принципе никогда и никого не волновал. Если против России и российских компаний, отраслей будут введены какие-то конкретные санкции — вроде запрета поставок конкретного предмета контракта, то такие договоры, может, еще будет возможно расторгнуть без последствия для сторон. Если так решит суд.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Украина политика общество война власть


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