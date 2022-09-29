Какие меры поддержки семьям мобилизованных рассматривает Госдума?

Инициатором и одним из соавторов законопроекта о кредитных каникулах стал новосибирский депутат Александр Аксененко. В своем телеграм-канале он рассказал, что новый закон позволит получить не только право на кредитные каникулы, но и уменьшение размера платежа в течение льготного периода на срок, не превышающий срок службы. Полное же прекращение обязательств по кредитному договору наступит в случае получения инвалидности 1 группы или гибели военнослужащего ВС РФ.

Особое внимание депутат обратил на то, что данные меры коснутся и кредитных договоров членов семей, супругов и тех, кто числится у военнослужащего на иждивении.

— Еще одна важная сфера — ЖКХ. Вчера в Госдуме мы приняли небольшую меру поддержки: мобилизованных и членов их семей освободят от пеней по просроченным платежам. Более весомую меру нам предстоит разработать, в планах — добиться освобождения от уплаты сбора за капремонт семей военнослужащих, — проанонсировал Аксененко.

Свой пост он завершил сообщением, что все уже поступившие к нему обращения по поводу мобилизационных ошибок «направил в военную прокуратуру».