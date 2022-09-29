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Какие меры поддержки семьям мобилизованных рассматривает Госдума?

  • 29/09/2022, 13:43
Какие меры поддержки семьям мобилизованных рассматривает Госдума?
Вчера депутаты одобрили предоставление кредитных каникул мобилизованным гражданам.

Инициатором и одним из соавторов законопроекта о кредитных каникулах стал новосибирский депутат Александр Аксененко. В своем телеграм-канале он рассказал, что новый закон позволит получить не только право на кредитные каникулы, но и уменьшение размера платежа в течение льготного периода на срок, не превышающий срок службы. Полное же прекращение обязательств по кредитному договору наступит в случае получения инвалидности 1 группы или гибели военнослужащего ВС РФ.

Особое внимание депутат обратил на то, что данные меры коснутся и кредитных договоров членов семей, супругов и тех, кто числится у военнослужащего на иждивении.

— Еще одна важная сфера — ЖКХ. Вчера в Госдуме мы приняли небольшую меру поддержки: мобилизованных и членов их семей освободят от пеней по просроченным платежам. Более весомую меру нам предстоит разработать, в планах — добиться освобождения от уплаты сбора за капремонт семей военнослужащих, — проанонсировал Аксененко.

Свой пост он завершил сообщением, что все уже поступившие к нему обращения по поводу мобилизационных ошибок «направил в военную прокуратуру».

Фото из личных архивов А. Аксененко

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : мобилизация кредитные каникулы


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