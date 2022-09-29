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Вместе с количеством машин на границе с Казахстаном растет количество мошенников

  • 29/09/2022, 12:57
Автор:
мошенники на границе с Казахстаном
Работают они не только в онлайн-режиме, но и напрямую с теми, кто пытается уехать из России.

После объявления о частичной мобилизации на границе между Россией и Казахстаном в Новосибирской области скопилось огромное количество машин. При этом шустрых мошенников, которые пытаются нажиться на водителях и пассажирах, долго ждать не пришлось. Как сообщает КП-Новосибирск, основная услуга, которую они предлагают — «переезд за рубеж быстро и без очередей».

Чаще всего сталкиваться с мошенниками, по версии издания, приходится в телеграм-чатах, где, например, таксисты предлагают преодолеть границу за три часа, когда на самом деле стоять в пробке приходится в среднем 12-13 часов.

Так, одна из пострадавших рассказала, что при нескольких попытках перевести деньги на ее телефоне высвечивалось: «Ошибка». Как выяснилось позже, каждый раз с ее карты при этом списывали по 10 000 рублей, деньги уходили мошенникам…

— В общем, прошла по ссылке на свою голову, — поделилась своей историей участница чата «Граница Казахстан» Маргарита.

Еще одна из популярных схем заключается в том, что часть денег водитель просит перевести за проезд до границы, а вторую часть — уже после ее пересечения. Но высаживают своих пассажиров такие горе-бизнесмены на подъезде к многокилометровой пробке у КПП. А потом просто отказываются ехать дальше.

Также можно столкнуться с теми, кто обещает помочь миновать очередь, например, за час, предлагая попутно и дешевое съемное жилье в Казахстане. Но в результате — ничего.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мошенники на границе с Казахстаном Мошенники граница


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