Ущерб, нанесенный почве птицефабрикой в Новосибирской области, оценивается в 550 млн рублей

Новосибирская природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение нитратами земельного участка, принадлежащего «Ново-Барышевской птицефабрике». Ущерб оценили в 550 млн рублей. А на земельном участке ОАО «Черепановский завод строительных материалов» выявила факт снятия и перемещения плодородного слоя почвы и нижележащих слоев, что причинило вред на сумму более 43 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что осмотры проводились с привлечением специалистов областного управления Россельхознадзора. В результате было возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП «Порча земель», юридические лица были оштрафованы, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

— В настоящее время хозяйствующими субъектами приняты меры к разработке проектов рекультивации нарушенных земель, которые направлены на согласование в Россельхознадзор. Реальное устранение нарушений закона и возмещение вреда почве находится на контроле природоохранного прокурора, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что проверка областной природоохранной прокуратуры выявила факты нарушения законодательства при заключении договоров аренды на лесные участки.