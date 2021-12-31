Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

В преддверии десятидневных новогодних каникул аналитики «Росгосстраха» напомнили о том, что следование некоторым сложившимся в нашей стране традициям праздничного времяпрепровождения несет в себе риски получения различных травм и повреждений.

Пить или не пить?

Во-первых, само по себе отравление алкоголем не является страховым случаем, и попытка получить страховое возмещение после него однозначно повлечет отказ в выплате — независимо от того, какой именно напиток стал причиной (чаще всего обилие крепких или очевидный контрафакт). Во-вторых, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, также являются исключением из большинства программ добровольного страхования.

Впрочем, опцию, отменяющую это исключение, можно добавить, например, в договор страхования выезжающих за рубеж или путешествующих по России — но это увеличивает стоимость полиса.

С нелегким паром?

По статистике «Росгосстраха», самые распространенные несчастные случаи с любителями попариться — это ожоги кипятком или горячим паром.

Ожоги и другие травмы в бане, полученные в трезвом виде, естественно признаются страховыми случаями, и по ним «Росгосстрах» выплачивает возмещение. Размер выплаты по ожогам, зависит от страховой суммы и мест их локализации, площади, сроков лечения и тяжести травмы. Соответственно, чем все это больше и тяжелее, тем сумма выплаты значительнее. Максимальный размер выплаты непосредственно за ожоги не может превышать 25% страховой суммы. Но вместе с ожогами может быть травматический шок, может потребоваться оперативное лечение по пересадке кожи, устранение рубцов…

Блюдо с кровью

К разряду традиционно «праздничных» в «Росгосстрахе» относят и различные страховые случаи, случившиеся во время подготовки новогоднего стола: салатов, селедки под шубой, нарезок, подготовки фарша. Причем, для получения возмещения по полисам страхования от несчастных случаев достаточно простого пореза.

— Чем тяжелее травма, тем более существенной будет выплата, — уверяет начальник управления выплат по личному страхованию ПАО СК «Росгосстрах» Полина Григорьева. — Например, при порезе пальца с повреждением сухожилия возмещение производится и за сухожилие, и за оперативное лечение по восстановлению его целостности.

Выплата за простой порез составляет по 0,1% страховой суммы за день лечения. При травме с повреждением сухожилия на пальцах руке выплата может достигать до 10%, еще 5% выплачивается за операцию на каждом поврежденном пальце. При серьезных повреждениях верхней конечности, повлекших за собой ампутацию, размер возмещения может достигать 65% страховой суммы.

По словам экспертов «Росгосстраха», нередко тяжелые ранения, включая и открытые переломы, клиенты компании получают при разделке рыбы или рубке мяса. В числе довольно распространенных страховых событий при готовке — ожог кипятком или химический ожог языка или пищевода из-за, например, перепутанных бутылок с растительным маслом и уксусной эссенцией. А самые тяжелые травмы — размозжения пальцев рук в результате попадания в электромясорубки.

Шутки в сторону

Праздник в дружеской компании часто сопровождается, на первый взгляд, безобидными шутками, после которых порой приходится обращаться сначала к медикам, а потом и в страховую компанию.

— Веселье — это прекрасно, но прежде чем подшутить, надо думать, к чему это может привести — особенно, когда речь идет о не самых молодых людях, — предупреждает Полина Григорьева. — Возможно, это у нас профессиональное, полученное с опытом, но, когда страховщики в праздники желают окружающим здоровья, это не просто фигура речи. Это в том числе и пожелание обойтись в эти праздники без страховых случаев.

С наступающим Новым годом! Берегите себя!

Материал предоставлен пресс-службой компании