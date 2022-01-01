Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

2021 год дал возможности частным инвесторам заработать на росте широкого круга активов. Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выбрала 10 популярных инвестинструментов и подсчитала, какой рублевый доход можно было получить от вложения 100 тыс. руб. в начале года с фиксацией прибыли в конце (Для российского рынка — по состоянию на 24 декабря, для американского — 23 декабря, поскольку биржи США не работали в канун католического Рождества). Годовые прибыли при консервативной стратегии инвестирования, не предполагающей спекуляции на разнице котировок, были ниже по сравнению с кризисным 2020 годом, поскольку стоимость ценных бумаг, недвижимости, криптовалюты и других активов была уже высокой после ценового ралли по итогам первых волн пандемии.

Самыми прибыльными инвестициями стали биткоин (рублевая доходность с вложенных в начале января в криптовалюту 100 тыс. руб. составила к концу декабря 65,6 тыс. руб.), новостройки (+28,7 тыс. руб.), американские акции (+25,7 тыс. руб.) и российские акции (+16,5 тыс. руб.). На пятом месте с большим отрывом следует рублевый депозит (+4,5 тыс. руб.), шестое место в рейтинге занял доллар, показавший нулевую доходность.

Убытки принесли сделанные в начале года вложения в корпоративные облигации (-0,7 тыс. руб.), ОФЗ (-5,1 тыс. руб.), золото (-5,8 тыс. руб.) и евро (-7,8 тыс. руб.). В прошлом году эти активы продемонстрировали положительную доходность, а золото и евро так и вовсе были одними из наиболее привлекательных инвестиций с максимальным ростом стоимости за 12 месяцев.

Годовая доходность инвестинструментов на вложенные 100 тыс. руб.

Крипта и новостройки

Как и в прошлом году, консерваторы проиграли в доходности любителям рискованных инвестиций. Лидером рейтинга лучших вложений 2021 года стал биткоин. За год стоимость самой популярной в мире криптовалюты выросла на 75,4%. В результате инвестор, вложивший в начале 2021 года в биткоин 100 тыс. руб., в конце года смог бы получить 65,6 тыс. руб. прибыли после уплаты подоходного налога в 13%. Но хотя биткоин за время пандемии и стал считаться серьезной инвестицией, которой теперь не гнушаются крупные инвестиционные фонды, «цифровые монеты» не перестали быть одними из самых рискованных и волатильных активов.

Однако же сторонники консервативных вложений не слишком отстали от криптоинвесторов. Второе место по доходности заняла одна из наиболее понятных для россиян всех возрастов инвестиция — квартира. Цены на жилую недвижимость после валютного кризиса 2015 года существенно не менялись, но период многолетней стагнации сменился ценовым бумом и ажиотажным спросом на квартиры в 2020 году после введения программы льготной ипотеки. Квартиры в новостройках приобретали не только россияне, желающие обзавестись своей жилплощадью или улучшить жилищные условия для своей семьи, но и инвесторы, планирующие заработать на перепродаже недвижимости по уступке. Льготная ипотека позволяла безопасно использовать для инвестиции огромное ипотечное плечо с низкой ставкой, в результате при перепродаже лота инвестор получал прибыль с прироста всей стоимости квартиры независимо от размера первоначального взноса. Опытные инвесторы с деньгами предпочитали распределять свои накопления на несколько небольших первоначальных взносов и приобретать более одной квартиры, чтобы задействовать для инвестиций максимальную сумму дешевых ипотечных денег и максимизировать прибыль. Помимо профессиональных инвесторов, недвижимость привлекала огромную массу людей, не разбирающихся в финансовых инструментах, но желающих вложить свободные деньги в стабильный и надежный, на их взгляд, актив. Ипотечный бум продолжился и в 2021 году, в результате за год цена квадратного метра в новостройках в среднем по стране, по данным Дом.РФ, выросла на 33%. Таким образом, при перепродаже квартиры через год с вложенных 100 тыс. руб. инвестор мог бы получить после уплаты налога 28,7 тыс. руб. прибыли (если не учитывать ипотеку и рассматривать ситуацию приобретения квартиры за наличные). Но в действительности прирост цены оказывается больше, поскольку, помимо среднего роста рынка, конкретная квартира дорожает по мере приближения срока завершения строительства дома. В то же время важно учитывать, что для перепродажи квартиры другому физическому лицу владельцу придется дать скидку по отношению к цене застройщика, чтобы конкурировать с выгодными ипотечными программами на первичное жилье.

Биржевые горки

Третье и четвертое место в рейтинге инвестинструментов с наибольшей годовой доходностью заняли американские и российские акции.

2021 год ознаменовался продолжением роста фондового рынка, подпитываемого неиссякаемым потоком ликвидности со стороны финансовых регуляторов. В развитых странах начались активные кампании вакцинации населения, мировая экономика демонстрировала бурный рост, а среди инвесторов царил оптимизм — они продолжали вкладывать деньги в ценные бумаги компаний по всему миру в ожидании их дальнейшего роста. Российский рынок вслед за американским обновлял исторические максимумы. На фоне роста цен на нефть, газ, металлы и другие сырьевые товары акции крупнейших отечественных компаний вновь стали одними из самых привлекательных вложений. Однако эта финансовая идиллия в итоге была прервана: осенью и в конце года на рынке прошли заметные коррекции.

ФРС США, долгое время заявлявшая о нетипичном для американской экономики разгоне инфляции исключительно как о временном явлении, все-таки признала наличие проблемы. Сообщения о новом омикрон-штамме всколыхнули на рынках тревожные настроения, новые ограничения и локдауны в Европе подорвали веру в то, что восстановление мировой экономики больше не встретит на своем пути серьезных препятствий. На последнем заседании в декабре ФРС объявила об ускорении сворачивания программы стимулирования экономики и анонсировала до трех повышений ставки в 2022 году — впрочем, инвесторы были уже готовы к такому развитию событий.

Когда опасения по поводу омикрона начали ослабевать, на американском рынке в конце года все-такижев середине декабря из-за роста геополитической напряженности— иностранные инвесторы в панике побежали продавать российские голубые фишки. Но затем, после завершения эмоциональных распродаж, индекс Мосбиржи начал отрастать, и на предпоследней неделе декабря рынок вернулся на уровень второй половины июля. Пройдя через период волатильности,

Если бы российский инвестор в начале года вложил 100 тыс. руб. в акции из списка S&P 500 (к примеру, приобретя паи в биржевом фонде, привязанном к индексу, либо самостоятельно собрав сбалансированный портфель, предварительно конвертировав рубли в доллары по биржевому курсу), то к концу года его инвестиция увеличилась бы до 129,5 тыс. руб. (годовая доходность индекса S&P Total Return, который учитывает реинвестированные дивиденды, составила 29,5%), в случае продажи активов зафиксированная после уплаты подоходного налога прибыль составила бы около 25,7 тыс. руб.

Вложение 100 тыс. руб. в российские акции при аналогичном подходе пассивного инвестирования — когда инвестор в течение года не пытается покупать или продавать активы, ловя лучшую цену — принесли бы около 16,5 тыс. руб. после уплаты налога (рост индекса Мосбиржи полной доходности с учетом реинвестированных дивидендов составил за год 18,9%).

Вкладу время

Привлекательность самого простого способа сохранить деньги — рублевого банковского депозита — во время пандемии серьезно пошатнулась в глазах россиян. На фоне рекордно низких ставок люди забирали деньги из банков и перекладывали их в другие активы либо совершали крупные покупки. В начале 2021 года максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках составляла около 4,5% годовых, то есть к 100 тыс. руб., отданным в январе банк, через год прибавилось бы лишь 4,5 тыс. руб. (пятое место в рейтинге). Такой финансовый результат не перекрыл бы даже годовую инфляцию в 8%. Зато в конце 2021 года после роста ставки ЦБ привлекательность вкладов резко повысилась.

Отрицательная зона

Хранить деньги под подушкой, будь это даже доллары или евро, в 2021 году также было невыгодно. Курс, в результате рублевая доходность вложений в американскую валюту оказалась нулевой. Доллар стал шестой по эффективности инвестицией в рейтинге. Курс евро и вовсе снизился на 7,8%, и наш инвестор, купивший в начале года евро на 100 тыс. руб. и не попытавшийся заработать на внутригодовых скачках курса, под конец года недосчитался бы 7,8 тыс. руб.и оказалась на десятом месте рейтинга.

Помимо наличных евро, отрицательную рублевую доходность продемонстрировали еще три инвестинструмента из рейтинга FinExpertiza — гособлигации, корпоративные облигации и, увы, золото.

Новосибирская область планирует занять 10 млрд рублей на облигационном рынке традиционно рассматриваются в качестве более доходной по сравнению с вкладами и более безопасной по сравнению с акциями инвестиции, однако их покупка в начале 2021 года была явно не ко времени. В начале года доходности долговых ценных бумаг были минимальны в связи с рекордно низкой ключевой ставкой ЦБ, а номинальные цены бондов, напротив, высоки. При этом после начала цикла повышения ключевой ставки в марте 2021 года старые выпуски облигаций начали дешеветь. Поэтому инвестор, купивший в начале года государственные облигации федерального займа (ОФЗ) на 100 тыс. руб. и решивший продать их в конце года, в среднем получил бы убыток в размере 5,1 тыс. руб. (индекс гособлигаций RGBITR, учитывающий купонный доход, снизился за год на 5,1%). Корпоративные облигации принесли бы около 700 руб. убытка (индекс корпоративных бондов RUCBITR снизился за год на 0,74%). Начало года было явно не лучшим моментом для приобретения долговых бумаг, но во второй половине года ситуация поменялась. Инвесторы, купившие облигации после повышения ставки ЦБ, смогли зафиксировать высокую доходность на длительный срок.

Предпоследней по неэффективности инвестицией стало золото, которое годом ранее, наоборот, было одним из лидеров по годовой доходности. Но в 2021 году инвестиционные аппетиты к риску возросли, большинство активов продолжили дорожать, поэтому роль драгоценного металла в качестве защитного антикризисного актива снизилась. С начала января по конец декабря золото подешевело на 5,8%, в результате из вложенных 100 тыс. руб. инвестору пришлось бы вычесть 5,8 тыс. руб. убытка.

Подгадать момент

Сторонники спекулятивной стратегии могли значительно повысить доходность своих вложений, если сумели выбрать правильное время для покупки и продажи выбранного актива. При таком раскладе рейтинг доходности перечисленных инвестинструментов меняется, однако лидирующую позицию удерживает биткоин. Если бы инвестор вложил в монету 100 тыс. руб. в начале года, когда криптовалюта просела в цене, а продал в начале ноября, то получил бы рублевую прибыль после вычета подоходного налога в размере 113,8 тыс. руб. (стоимость биткоина выросла за указанный период на 131%).

На втором месте оказываются российские акции: лучшим временем для вложения в индекс Мосбиржи был конец января, а лучшей точкой для выхода — середина октября, в этом случае наш инвестор смог бы вывести со счета 32 тыс. руб. прибыли после уплаты НДФЛ (рост индекса Мосбиржи полной доходности составил за это время 36,8%). На третьем месте — американские акции, с ними спекуляции были не нужны: для максимальной доходности их можно было держать вплоть до конца года. Продав бумаги из индекса S&P 500 по последней максимальной цене, инвестор смог бы пополнить свои карманы, как мы указывали ранее, на 25,7 тыс. руб.

Четвертый результат показало золото: с марта по конец мая цена драгоценного металла изменилась на 12,6%, в результате со 100 тыс. руб. можно было заработать около 11 тыс. после уплаты налога. Следующими в нашем «спекулятивном рейтинге» идут доллар (доход 9,7 тыс. руб. при покупке в конце октября на просадке и продаже в конце ноября) и евро (доход 7,8 тыс. руб. при покупке в середине марта и продаже в середине апреля), а также ОФЗ (доход 3,3 тыс. руб. при покупке в марте и продаже к началу августа) и корпоративные облигации (доход 1,3 тыс. руб. при покупке в марте и продаже в сентябре).

Доходность инвестинструментов на вложенные 100 тыс. руб. при спекулятивной стратегии

— Финансовые рынки в целом заканчивают год на мажорной ноте, однако волатильность последних недель свидетельствует о появлении определенной тревожности и осторожности среди инвесторов. Несмотря на переписанные фондовыми рынками исторические рекорды, произошла глобальная смена инвестиционной парадигмы, — комментирует президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Правило 2020 года, согласно которому можно было покупать практически любые активы, поскольку впоследствии они с большей или меньшей динамикой росли в цене, теперь не работает. К инвестиционным инструментам придется подходить более избирательно. И во многих случаях, учитывая разгон инфляции по всему миру, первоочередной задачей для частного инвестора станет не столько приумножение капитала, сколько его сохранение. Повышение ставки ФРС будет означать, что развивающиеся рынки могут столкнуться с оттоком ликвидности. С другой стороны, в случае полной победы над ковидом у инвесторов вновь появится аппетит к риску, а значит, деньги вновь потекут в развивающиеся страны. При этом российская экономика может выиграть благодаря росту глобального спроса на сырьевые товары, ведь до завершения зеленого энергоперехода мир будет потреблять много ископаемого топлива.

Материал предоставлен Аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza