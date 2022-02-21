Какие новосибирские компании попали в рейтинг работодателей России

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru озвучила результаты ежегодного Рейтинга работодателей России. По итогам 2021 года Рейтинг возглавил «СберБанк». Среди работодателей из Новосибирской области в список самых лучших вошли 2ГИС, «СДЭК», «Жилфонд», «ИнфоСофт», «Сеть городских порталов», сеть гипермаркетов Hello!, NL International и другие — всего 19 компаний.

Рейтинг работодателей России — самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики, он проводится с 2010 года. В этот раз Рейтинг работодателей России hh.ru побил свои же рекорды: в два раза выросло число участников (1923 компании) и в полтора раза — финалистов, их число составило 783 компании, уточнили в hh.ru.

Более 70 тысяч соискателей отдали почти 285 тысяч голосов за тех, у кого «дружный коллектив, отличная атмосфера, возможности для профессионального роста и развития» не только в текстах вакансий, но и в реальной жизни.

— Рейтинг работодателей — это не «поле битвы» между столичными компаниями и HR-департаментами с многомиллионными бюджетами, это показатель открытости и включенности бизнеса и доверия со стороны людей. И конкурировать за кандидатов, а также за места в Рейтинге с каждым годом становится всё сложнее: растет осознанность в отношении персонала, увеличивается количество компаний, перехватывающих друг у друга «знамя» лидера, — комментирует директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая.

Рейтинг определяет победителей по четырем категориям, в зависимости от численности сотрудников в компании.

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек (96 финалистов):

В тройке лидеров на протяжении последних лет закрепились «СберБанк», «РОСАТОМ» и «Газпром нефть», перехватывая друг у друга пальму первенства. Если в прошлом году первую строчку занял «РОСАТОМ», то в 2021-м — «СберБанк», который активно использует все возможности для привлечения и удержания персонала.

Из Новосибирской области в этой категории никто не был представлен.

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек (183 финалиста):

В категории крупных на первом месте ИТ-компания из Новосибирска «2ГИС», опередив компанию Bayer и Huawei (2 и 3 место в данной категории). При этом, компания 2ГИС отличилась еще и высокими оценками за лояльность, и вошла в топ-50 компаний России, в которых работают самые лояльные сотрудники.

Кроме того, из Новосибирской области в этой категории представлены еще две компании — «Жилфонд» (52 место) и RENEWAL (132 место).

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек (261 финалист):

Среди лучших работодателей из числа средних компаний можно отметить успехи отрасли медиа, в частности — онлайн-кинотеатров: Okko на первом месте, IVI — на третьем. Прослеживается прямая взаимосвязь между ростом популярности и востребованности сферы и развитием HR-процессов в ней. На второй строчке Рейтинга второй год удерживается ИТ-компания NVIDIA.

Из Новосибирской области в число лучших в категории средних по численности компаний вошли десять работодателей: «Сеть городских порталов» (67 место), NL International (95 место), Movavi (130 место), «Дентал-Сервис» (134 место), «Сибирский медведь» (147 место), Lime Credit Group (160 место), магазин компьютерной и цифровой техники e2e4 (176 место), «Центр новых медицинских технологий» (227 место), «ВИРА-Строй» (246 место) и ТМ «Доброта» (249 место).

Небольшие компании с численностью персонала от 101 до 250 человек (243 финалиста):

Среди лучших работодателей со штатом от 101 до 250 человек лидируют инжиниринговая компания GREEN, хоккейный клуб СКА и DeLonghi LLC.

— Показательно, что именно в этой категории можно встретить компании из разных российских регионов, и это говорит о том, что региональные компании выходят из тени и не только следуют HR-трендам, но и сами задают их. Как раз на примере небольших компаний очевидно, что успешность HR-функции зависит не столько от бюджетов, сколько от уровня вовлеченности HR-специалистов в процессы, от системной работы над HR-брендом, — уточнили в hh.ru.

Среди лучших в этой категории есть и пять работодателей из Новосибирской области: франчайзинговая сеть «ИнфоСофт» (33 место), сеть гипермаркетов Hello! (83 место), LC GROUP (145 место), «Ваш инвестор» (164 место) и компания «ПроектЭнергоИнжиниринг» (172 место).