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Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы

  • 14/02/2023, 11:08
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Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы
И каким образом можно контролировать свои расходы на мобильную связь, рассказывает эксперт.

Наверное, каждый владелец мобильного телефона так или иначе сталкивался с ситуацией, когда деньги с баланса вдруг начинают таять на глазах. Как контролировать свои расходы на мобильную связь и какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы, рассказал в беседе с агентством «Прайм» генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

  • Регулярно проверяйте свой тарифный план. В личном кабинете вы можете ознакомиться с его деталями и списаниями, чтобы четко понимать, на что уходят ваши деньги.

Эксперт напомнил, что в основном тарифы на сотовую связь не снижаются и операторы все еще используют массу уловок, чтобы увеличить размер своей прибыли.

  • Контролируйте услуги, на которые вы подписаны. Следует учитывать, что среди них есть платные и бесплатные. И совсем не факт, что они однозначно вам необходимы.

— Пользователь может и не подозревать о подключенной услуге «Замени гудок», так как сам себе он не звонит. Или услуга АнтиАОН — с помощью нее вы можете скрыть свой номер при всех исходящих звонках, однако стоимость такой анонимности может быть недешева, — привел примеры Денис Кусков.

Специалист настаивает на необходимости ежемесячно проверять все имеющиеся опции в личном кабинете. Ведь зачастую происходят ситуации, когда оператор без уведомления подключает те или иные услуги либо меняет их цену.

Если вы до сих пор не обзавелись личным кабинетом, то, по словам Дениса Кускова, вам будет необходимо дозваниваться до колл-центра и выяснять количество услуг и их стоимость у специалистов.

— Пользователь должен выбирать свой тарифный план, исходя из того, насколько часто он пользуется голосовой связью и сколько интернет-трафика ему нужно, — подчеркнул Кусков.

  • Будьте внимательны при звонках в справочные службы и различные колл-центры — часто мы, сами того не замечая, переплачиваем просто за минуты ожидания.
  • Внимательно следите за своими мобильными подписками, которые часто подключаются, когда вы заходите на мобильную версию какого-либо сайта или же при установке игры.

— «Навязанные» вам подписки также можно отследить в личном кабинете на сайте оператора, а отключить их можно в любом салоне сотовой связи, — сообщил эксперт.

  • Будьте бдительны при пересылке СМС-сообщений. Стандартное ограничение операторов по длине сообщения — 70 символов для кириллицы, 160 — для латиницы. Все, что больше этого, будет разбито на несколько отдельных смс.

— Есть и еще одна «фишка» для владельцев смартфонов — ваш гаджет захочет «сэкономить» средства своего владельца и преобразует слишком длинные SMS в MMS. Так что не удивляйтесь, если увидите в ежемесячном счете оплату за MMS, которыми вы, казалось бы, и не пользовались, — заключил телеком-аналитик.

Ранее редакция сообщала, что нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской.

Фото: pixabay.com — kaboompics

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Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : сотовые операторы рекомендации эксперта расходы на мобильную связь мобильная связь


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