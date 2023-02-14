Наверное, каждый владелец мобильного телефона так или иначе сталкивался с ситуацией, когда деньги с баланса вдруг начинают таять на глазах. Как контролировать свои расходы на мобильную связь и какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы, рассказал в беседе с агентством «Прайм» генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Эксперт напомнил, что в основном тарифы на сотовую связь не снижаются и операторы все еще используют массу уловок, чтобы увеличить размер своей прибыли.
— Пользователь может и не подозревать о подключенной услуге «Замени гудок», так как сам себе он не звонит. Или услуга АнтиАОН — с помощью нее вы можете скрыть свой номер при всех исходящих звонках, однако стоимость такой анонимности может быть недешева, — привел примеры Денис Кусков.
Специалист настаивает на необходимости ежемесячно проверять все имеющиеся опции в личном кабинете. Ведь зачастую происходят ситуации, когда оператор без уведомления подключает те или иные услуги либо меняет их цену.
Если вы до сих пор не обзавелись личным кабинетом, то, по словам Дениса Кускова, вам будет необходимо дозваниваться до колл-центра и выяснять количество услуг и их стоимость у специалистов.
— Пользователь должен выбирать свой тарифный план, исходя из того, насколько часто он пользуется голосовой связью и сколько интернет-трафика ему нужно, — подчеркнул Кусков.
— «Навязанные» вам подписки также можно отследить в личном кабинете на сайте оператора, а отключить их можно в любом салоне сотовой связи, — сообщил эксперт.
— Есть и еще одна «фишка» для владельцев смартфонов — ваш гаджет захочет «сэкономить» средства своего владельца и преобразует слишком длинные SMS в MMS. Так что не удивляйтесь, если увидите в ежемесячном счете оплату за MMS, которыми вы, казалось бы, и не пользовались, — заключил телеком-аналитик.
Ранее редакция сообщала, что нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской.
Фото: pixabay.com — kaboompics
Рубрики :
Регионы:
Теги :