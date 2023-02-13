Нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской

Проект приурочили к премьере биографической драмы «Раневская» о жизни и судьбе актрисы, сообщает пресс-служба компании МТС.

Нарисованные нейросетью картины метафорически раскрывают остроумные цитаты Фаины Раневской и подчеркивают ее вневременное чувство юмора.

Постеры сгенерированы с помощью нейросети Midjourney, создающей изображения по текстовым запросам. Сервисы для генерации картинок с помощью искусственного интеллекта всего за несколько лет ушли от причудливых абстракций и научились за минуты создавать качественные изображения и даже произведения искусства. Нейронная сеть обучается с помощью миллионов тренировочных образов, чтобы предложить пользователю несколько вариантов изображения высокого разрешения по его текстовой команде.

Сериал «Раневская» охватывает разные периоды жизни актрисы – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Сериал рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины, и раскрывает, какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров.

Главные роли в сериале исполнили Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко и др. Первые две серии «Раневской» уже доступны на KION.

Фото и видео предоставлены пресс-службой компании МТС