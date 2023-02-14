«Центробанк начал вести себя странно»

— Центробанк наконец-то начал печатать деньги опережающими темпами. Эльвира Сахипзадовна (Эльвира Набиуллина, председатель Банка России. — Ред.) «пробила собственный потолок» накачки экономики денежной массой. Видимо, у нее отобрали загранпаспорт, и она — не представитель МВФ, не одна из руководителей представительства МВФ в Российской Федерации, а председатель ЦБ ― и наконец начала работать на отечественную экономику. Только за декабрь прошлого года в экономику были влиты 5,5 трлн рублей. Это огромный прирост за всю историю! Такого не было никогда!

Если посмотреть детализировано график производства в натуральном выражении денежной массы, то виден прирост более чем в 2,5 раза. Причем 80% из 16 трлн произведены только во втором полугодии 2022 года. Соответственно, если говорить медицинским языком, сейчас в организм влита кровь, и он абсолютно жизнеспособен ― в отличие от многих прошлых лет. Есть предположение: так как экономика на такие всплески монетизации реагирует через 4—6 месяцев, это отразится на понимании потребителя в апреле—июне 2023 года.

В целом хочу сказать, что все кризисы в экономике — рукотворная штука. Когда Центробанк начинает зажимать денежную массу, а телевизор говорит про санкции, про курс доллара ― не обращаю на это внимания. Но сегодня, как ни странно, Центробанк начал вести себя мтранно, неподобающим для него за последние несколько лет образом, и он создает хороший потенциал для развития экономики на будущее. Соответственно, у нас с вами впереди неплохой год, если такие действия продолжатся и не произойдет какое-то новое существенное событие, которое сможет повлиять на потребительские аппетиты на рынке жилья.

Подготовлено на основании выступления на совещании по итогам работы строительного департамента мэрии Новосибирска.

Фото предоставлено Максимом Марковым