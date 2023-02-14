Рекламодателям

«Центробанк начал вести себя странно»

Максим Марков, директор по развитию проектов корпорации «Ёлка» ― о рекордных темпах печати денег, загранпаспорте Эльвиры Набиулиной и свежей крови в организме:
  • 14/02/2023, 11:00
Автор:

Кризис в экономикеЦентробанк наконец-то начал печатать деньги опережающими темпами. Эльвира Сахипзадовна (Эльвира Набиуллина, председатель Банка России. — Ред.) «пробила собственный потолок» накачки экономики денежной массой. Видимо, у нее отобрали загранпаспорт, и она не представитель МВФ, не одна из руководителей представительства МВФ в Российской Федерации, а председатель ЦБ ― и наконец начала работать на отечественную экономику. Только за декабрь прошлого года в экономику были влиты 5,5 трлн рублей. Это огромный прирост за всю историю! Такого не было никогда!

Если посмотреть детализировано график производства в натуральном выражении денежной массы, то виден прирост более чем в 2,5 раза. Причем 80% из 16 трлн произведены только во втором полугодии 2022 года. Соответственно, если говорить медицинским языком, сейчас в организм влита кровь, и он абсолютно жизнеспособен ― в отличие от многих прошлых лет. Есть предположение: так как экономика на такие всплески монетизации реагирует через 46 месяцев, это отразится на понимании потребителя в апрелеиюне 2023 года.

В целом хочу сказать, что все кризисы в экономике рукотворная штука. Когда Центробанк начинает зажимать денежную массу, а телевизор говорит про санкции, про курс доллара ― не обращаю на это внимания. Но сегодня, как ни странно, Центробанк начал вести себя мтранно, неподобающим для него за последние несколько лет образом, и он создает хороший потенциал для развития экономики на будущее. Соответственно, у нас с вами впереди неплохой год, если такие действия продолжатся и не произойдет какое-то новое существенное событие, которое сможет повлиять на потребительские аппетиты на рынке жилья.

Подготовлено на основании выступления на совещании по итогам работы строительного департамента мэрии Новосибирска.

Фото предоставлено Максимом Марковым

246

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : печатать деньги Кризис в экономике вливание денег в экономику


0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Cибирякам выдают по полтора миллиона под 4,9% годовых

14/02/2023, 11:20

Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»

14/02/2023, 11:17

ВТБ возобновил региональные встречи с акционерами

14/02/2023, 11:13

Сбербанк сертифицировался как энергоэффективная компания

13/02/2023, 17:21

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка Евгения Гриневича «Богини Сибири»

14/02/2023, 11:36

Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы

14/02/2023, 11:08

Пострадавшим на Линейной «закроют» ипотеку

14/02/2023, 10:56

«Искитимцемент» подвел производственные итоги 2022 года

14/02/2023, 10:49

Место ТЭЦ-6 займет промышленный парк с уклоном в оборонку

14/02/2023, 10:09

Строительство третьего моста в Томске начнется в 2025 году

13/02/2023, 18:14

«Попал в ДТП, нужны деньги!»

13/02/2023, 17:37
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Экономика

семена рапса

Экспорт семян рапса из Сибири вырос в 5 раз по итогам 2022 года

Парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам

Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей

Авиация по-сибирски

Февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске

Финансы

телефонное мошенничество

«Попал в ДТП, нужны деньги!»

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

В 2022 году в России выросло количество финансовых мошенников

Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

С 1 сентября банки будут принимать полисы страховых компаний по новым правилам

Политика

выборы главы Сузунского района

Определены ответственные за назначение будущего главы Сузуна

Мэр Новосибирска отказался комментировать обсуждение отмены прямых выборов

Скандальный твит депутата Хельги Пироговой «не является противозаконным»

Андрей Травников — потенциальным оппонентам: «Пусть надежда умрет последней»

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Недвижимость

помощь пострадавшим от взрыва на Линейной

Пострадавшим на Линейной «закроют» ипотеку

Тренды строительного рынка СФО, «горизонтальное строительство» и потребительский экстремизм обсудят на «Сибирской строительной неделе»

Однокомнатные квартиры и студии — лидеры строительного рынка

Строительный департамент мэрии могут реформировать

Мэр Новосибирска отозвал разрешение на снос деревьев в «Юном медике»

Технологии

Передовая инженерная школа

Передовая инженерная школа НГУ за год заключила соглашения на 75 млн рублей

Дорожники купят приборы для автоматизированного контроля за ремонтом дорог

«Экран-оптические системы» переориентируется на внутренний рынок

Новый новосибирский беспилотник летом представят Министерству обороны

В Новосибирске разработали накопители электроэнергии для атомных ледоколов

Телекоммуникации

Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы

Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза

Сохранить темпы развития в условиях импортозамещения

МТС вошла в десятку лидеров отечественных работодателей по версии HeadHunter

Агропром

Экспорт омского зерна

Экспорт продуктов переработки зерна из Омска увеличился почти в 5 раз

Новосибирские аграрии готовы наращивать объёмы производства

В Новосибирской области 9 скотомогильников с сибирской язвой

ФАС разрешила группе «Благо» купить активы «Юга Сибири»

Новосибирские аграрии добились рекордной продуктивности производства молока на корову

Транспорт

дорожно-транспортное происшествие

Иркутская область стала лидером по количеству аварий с участием более трех авто в 2022 году

Авторынок России сдал назад в 90-е

Барнаульский девелопер построит предприятие по производству и сборке трамваев

Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска

Новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному

Медицина

дистанционный мониторинг здоровья

К больным диабетом и гипертонией прикрепляют персонального медицинского помощника

Итоги 2022 года: тренды фармацевтического рынка

Российские ученые создали сердечный кардиостимулятор, совместимый с МРТ

Частные медорганизации в 2022 году получили из фонда ОМС 3 млрд рублей

Директора «Новомед» Евгения Первушина подозревают в обмане при закупке медоборудования

Авто

автокредитование, банки, авто, льготные кредиты

Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

Цены в России на китайские автомобили подскочили до 75%

Lada Vesta — всё!

Кабмин продлил возможность производить автомобили без подушек и АБС до июня

АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски

Туризм

Новосибирск для туриста

Динамичный, научный, комфортный — так туристы оценивают Новосибирск

В Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов

В Новосибирске завершено строительство нового терминала аэропорта

Статус «Новогодняя столица России» повлиял на интерес туристов к Новосибирску

Кузбасс подаст заявку на создание туристической особой экономической зоны

Общество

Афиша Новосибирска

В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка Евгения Гриневича «Богини Сибири»

Какие «подводные камни» скрывают сотовые операторы

Пострадавшим на Линейной «закроют» ипотеку

«Спецавтохозяйство» займет не более 50% рынка перевозок мусора

В Новосибирской области средний размер взятки за год вырос в четыре раза

Стиль жизни

Лыжня России

В «Лыжне России» примут участие губернатор, министр, снежная баба и лось

Блогеры в Новосибирске поделились секретами и брендовыми идеями

Владельцы RAGU запустили гастробар «с заботой о девушках»

Почему люди играют в игры?

Санаторий «Рассвет» делает ставку на велнес-философию

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска