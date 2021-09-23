Какие районы Новосибирской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

Статистику вакцинации от COVID-19 по городам и районам области представили на карте.

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Центром управления регионом создали карту лидеров и аутсайдеров по темпу вакцинации от COVID-19. Карта будет обновляться еженедельно в официальных аккаунтах областного минздрава в социальных сетях и ЦУР.

По данным на 22 сентября однократно вакцинированы 729 097 жителей Новосибирской области. Что составляет 33,4 % взрослого населения. Напомним, для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослых. В нашем регионе это 1 317 553 человек.

На первом месте по охвату вакцинацией против коронавируса – Кочковский район, где привито уже 51,58% взрослого населения. Также лидируют Чистоозерный (49,01%), Венгеровский (46,72%), Барабинский (44,86%) и Кыштовский (42,19%) районы.

Замыкает рейтинг Искитим, охват вакцинацией в этом городе – 23,94%. Также среди «отстающих» – Искитимский район (24,38), Коченевский район (25,66%), Доволенский район (25,87%), Новосибирский район (26,13%).

В областном центре привито от коронавируса 34,17% взрослого населения.

В региональном минздраве отмечают, что вакцин против СOVID-19 в настоящее время в Новосибирской области достаточно. Сегодня регион получил очередную крупную партию – 68 400 доз «Спутника V». Всего в область поступило уже 1 075 265 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», КовиВак и ЭпиВакКорона).