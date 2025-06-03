В Новосибирске из-за жары резко выросли продажи льда

В Новосибирске жара привела к появлению новых товаров и игроков на рынке. Помимо продавцов кондиционеров, производителей мороженого, воды и других прохладительных напитков, свой доход сейчас получают компании, выпускающие пищевой лёд. Этот продукт не нов для рынка, но сейчас он переживает всплеск популярности. В городе работают минимум пять таких компаний.

Еще несколько лет назад производители пищевого льда обслуживали в основном сектор HoReCa, поставляя продукт в рестораны, отели и службы кейтеринга. Затем появилась доставка льда частным клиентам. Следом за этим лёд стал доступен и в продуктовых магазинах, превратившись в обычный товар. В этом году его продажи в ритейле выросли еще больше. Высокий спрос на лёд, естественно, наблюдается в жаркие дни. Однако на рост продаж влияют не только погодные условия. Молодые люди начали активно покупать лёд в стаканах, что стало модным трендом.

– Лёд появился в магазинах во время ковида, когда люди перестали пить в барах, потому что бары закрылись. С тех пор ежегодно этот рынок растет в 2-3 раза. Есть, конечно, поправка на сезонность. Зимой продажи льда низкие. А летом, да, всё растет. Сейчас у молодежи популярны стаканы со льдом. Они туда наливают, в том числе и безалкогольные, газированные напитки. Эта мода пришла из Кореи. И в Сибири это теперь тоже ходовой товар, – сообщил BFM-Новосибирск исполнительный директор компании «Кубики льда» Игорь Кудряшов.

Тема покупных стаканов со льдом стала популярной благодаря TikTok. Молодые люди снимают видео, как покупают такие стаканы и делают коктейли на улице или в магазине. Неизвестно, насколько долго этот тренд сохранится. Однако участники рынка уверены, что он продержится как минимум этим летом, особенно в жаркие дни.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах. Однако 14% сибиряков постоянно покупают лекарства для лечения хронических заболеваний, а 12% – для профилактических курсов.