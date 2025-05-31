Новые законы: что ожидает новосибирцев в июне 2025 года

Увеличение пенсий

С наступлением лета некоторым пенсионерам в Новосибирской области повысят выплаты. Удвоенную пенсию начнут получать те, кому исполнилось 80 лет. Надбавка составит 8907,7 рубля.

Такая же сумма положена инвалидам I группы. Этот статус нужно было подтвердить в мае. Получить деньги можно только по одному из оснований.

Кроме того, работающие пенсионеры получат право на перерасчёт пенсионных выплат с учётом всех пропущенных индексаций за период трудовой деятельности. Эти меры позволят увеличить размер пенсий для тех, кто продолжает работать после выхода на покой.

Напомним, по результатам исследования Зарплата.ру, треть пенсионеров Новосибирской области ищут работу. Проще всего возрастным соискателям трудоустроиться в сферу услуг, образования и науки, медицины, в розничную торговлю, ЖКХ, а также рабочим персоналом.

Штрафы за пособничество спонсорам экстремистов

С 1 июня банки обязаны по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Если же кредитная организация препятствует проведению проверок или не выполняет предписания надзорных органов для противодействия экстремистам, ее оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей.

Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.

Запрет иностранных мессенджеров

С 1 июня в России начинает действовать новая система защиты от цифрового мошенничества (Федеральный закон № 41-ФЗ от 01.04.2025). Согласно документу, вводится запрет на использование зарубежных мессенджеров для информирования граждан для владельцев маркетплейсов, соцсетей (от 100 тысяч от 500 тысяч пользователей), операторов связи и организаций с долей госучастия свыше 50% (органы власти, госкорпорации, банки).

Деловая переписка между компаниями в иностранных мессенджерах пока разрешена — например, обсуждение поставок или отправка рекламы. Но и здесь появятся новые правила по кибербезопасности.

Следующим этапом станет обязательная маркировка звонков и СМС-рассылок. Она начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Фальсификат в аптеках

С 1 июня 2025 года в России начнет работать система, которая блокирует продажу фальсифицированных или просроченных лекарств в аптеках. Все аптеки обязаны подключиться к система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), которая уже действует на территории страны.

Следующим этапом станет введение новых правил отпуска рецептурных лекарств, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

QR-код для иностранцев

С 30 июня начнется второй этап эксперимента по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Иностранцы из безвизовых стран (например, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана) смогут сдать биометрические данные и получить QR-код через «Госуслуги». Кроме того, они обязаны заполнить заявление (не позднее чем за 72 часа до въезда), в котором указать дату въезда в страну и сроки пребывания.

Напомним, эксперимент проходит с 1 декабря 2024 года. На первом этапе фото и отпечатки пальцев можно было сдавать в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. До конца июня 2025 года такая практика будет распространена на все погранпереходы.

Эксперимент не распространяется на граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, с начала года из области выдворено уже 510 иностранцев. Как правило, нарушают законодательство граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Стоит отметить, что новосибирские депутаты поддержали законодательную инициативу коллег из регионального парламента Ленинградской области о геномной регистрации иностранных граждан в России. Проект федерального закона планируется внести на рассмотрение Госдумы. Судя по законопроекту, эту процедуру планируют обязать проходить иностранцев, прибывающих в Россию на работу. Оплачивать её будут сами трудовые мигранты. Сейчас трудовые мигранты, планирующие работать в РФ, должны проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Внесение юрлиц и ИП в реестр

С 3 июня организации, которые были созданы не с нуля, а через преобразование из других компаний, больше не будут признавать «вновь созданными». Это не позволит компании использовать сомнительные схемы,чтобы получить доступ к льготам.

Также закон касается содержания двух реестров: субъектов малого и среднего предпринимательства и получателей господдержки. В них теперь будут вносить более точные сведения о юридических лицах и ИП, включая дату регистрации, форму создания (с нуля или через реорганизацию), а также иные данные, необходимые для корректного включения в реестры, чтобы сократить количество ошибок, совпадений и недостоверных записей.

Контроль за банковскими переводами

С 1 июня Федеральная налоговая служба ужесточает контроль за денежными переводами между гражданами. Мера направлена на пресечение незаконной предпринимательской деятельности. Ключевым фактором для налогообложения станет квалификация перевода как дохода.

В группе риска — физлица и компании без официальных доходов, но с частыми крупными переводами, которые теперь могут признать налогооблагаемыми.

Вне подозрений остаются переводы в пользу друзей и родственников, возвраты займов и подарки. Однако частые крупные переводы от посторонних лиц налоговики могут рассмотреть как возможный доход.

Для того, чтобы избежать проблем, рекомендуется сохранять чеки, договоры и любые другие подтверждающие документы о характере переводов (расписки, договоры дарения и пр.

Снять самозапрет на кредит станет сложнее

С 1 июня снять самозапрет на кредит можно будет только с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Сделать это через пароль и смс, как раньше, будет нельзя.

На обработку заявления о снятии блокировки отводится двое суток, а запрет снимается на следующий день после того, как в кредитную историю внесут отметку об отмене.

Напомним, по данным на 5 мая самозапреты на онлайн выдачи кредитов в банках и онлайн выдачи в МФО установили более 209 тысяч новосибирцев. Регион на 12 месте в России по количеству самозапретов, в Сибирском федеральном округе — на первом.

Система местного самоуправления

С 19 июня регионы смогут выбирать систему местного самоуправления. Регионы смогут сохранить двухуровневую систему местного самоуправления. В таком случае там продолжат действовать такие виды муниципальных образований, как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения.

Кроме того, регионы смогут перейти на одноуровневую систему — когда бывший сельсовет станет филиалом районной администрации. При такой структуре у населенных пунктов нет бюджетов и органов местной власти. Вопросами местного самоуправления занимаются органы муниципального (городского) округа.

Приемная кампания в вузах

С 20 июня абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вузы. В частности, они смогут отнести бумажные документы в приемную комиссию в самом вузе, сервис «Поступление в вуз онлайн» позволит подать заявления в пять вузов страны до пяти специальностей в каждом, а Единая цифровая платформа «Работа в России» поможет поступить на целевое обучение.

Напомним, вузы Новосибирской области в 2025 году получили 13 514 бюджетных мест. При этом доля мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет от 5 до 100% в зависимости от направления подготовки (специальности) высшего образования.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме приняли закон о защите прав жильцов многоквартирных домов.