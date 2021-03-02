Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

То есть для въезда может потребоваться справка об отрицательном результате теста на COVID-19. В некоторых государствах из этой категории возможен карантин по прибытии или по возвращении.

В 101 стране сейчас введены жесткие ограничения для жителей РФ. Это значит, что въезд разрешен только гражданам и обладателям ВНЖ или рабочих виз. Граница может быть либо закрыта совсем, либо там действуют настолько строгие требования, что смысла ехать с туристическими целями не остается.

Куда можно улететь из российского аэропорта?

Официально Россия открыла прямые рейсы в 24 страны. В 2020 году разрешили рейсы в Великобританию, Швейцарию, Турцию, Танзанию, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Японию, Сербию, Кубу, Эфиопию и Сейшельские острова. В 2021 году к ним добавились Вьетнам, Индия, Финляндия и Катар. Это значит, что в эти страны из России совершаются или могут совершаться прямые регулярные рейсы.

Из Новосибирска прямым рейсом можно улететь в Турцию, Танзанию и ОАЭ.

В другие страны россияне тоже могут попасть, если полетят с пересадками, на бизнес-джете или купят билеты на специальные рейсы авиакомпаний. Это могут быть чартерные или грузопассажирские рейсы.

Продолжаются открытые в зимнем расписании регулярные рейсы по международным направлениям в Анталью, Дубай, Бангкок, чартерные рейсы на остров Занзибар.

Когда будут открыты границы России с другими странами для прямых рейсов, точно неизвестно.