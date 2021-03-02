Скидка предпринимателям на открытие второго и последующих расчетных счетов

Для компаний, которые планируют завести второй и последующие расчетные счета, тариф составит всего 500 рублей, а при подключении любого из бизнес-пакетов РКО – 0 рублей. За открытие первого счета в Банке «Левобережный» также можно не платить, оформив бизнес-пакет.

Напомним, в банке представлено несколько бизнес-пакетов для юридических лиц и ИП с разным набором опций в зависимости от размера компании, ее оборотов и числа проводимых платежей. Подобрать пакет смогут как начинающие и небольшие предприятия, так и активно развивающийся бизнес. Дополнительно для ИП разработан пакет-конструктор «Мой бизнес – мои правила», наполнение которого выбирают сами предприниматели.

Открыть расчетный счет и подключить пакет РКО можно на сайте или в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.