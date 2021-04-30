Какие законы вступят в силу в мае

С 1 мая 2021 года вступают в силу штрафы за высадку детей-безбилетников. За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя — 5 тысяч рублей, для кондуктора и контролера — от 20 до 30 тысяч рублей.

Если ребенок едет в сопровождении взрослого, и также не могут платить проезд, то они должны покинуть общественный транспорт на ближайшей остановке.

В силу вступают и штрафы за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей. Речь идет о выезде на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме. Штраф будет накладываться на тех водителей, которые пересекают железнодорожные пути и вне переезда, а также на запрещающий сигнал светофора. Наказание за такое нарушение — административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средствам на срок от 3 до 6 месяцев. При этом оплатить этот штраф со скидкой в 50% у автомобилистов возможности не будет.

С начала мая вводится механизм санкций для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Из законопроекта следует, что Банк России получит право применять механизм санации для предупреждения банкротства НПФ, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности или системным проблемам пенсионного рынка как на федеральном, так и региональном уровне.

Заработает обновленная версия портала госуслуг. Функционал портала будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы, например информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы. Однако, стоит отметить, что полноценно новая версия заработает в середине мая.

В приоритетном порядке дети полицейских и росгвардейцев смогут поступить в ведомственные вузы. Данный закон вступает в силу с 1 мая 2021 года и предоставляет преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы детям сотрудников органов внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Тем самым будут уравнены в правах дети гвардейцев и полицейских с детьми военнослужащих. Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях, то есть если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

Упрощение налоговых вычетов

С 21 мая физические лица смогут получать имущественные и инвестиционные вычеты на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств в упрощенном порядке. Те, у кого есть «личный кабинет налогоплательщика», больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы. Контактировать с налоговой они смогут через личный кабинет, а налоговики будут сами проверять право налогоплательщика на вычет.

Цифровые финансовые активы

В мае также истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, были обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями. Решение вступит в силу с 31 мая 2021 года.