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Горсовет Новосибирска — государство в государстве

  • 30/04/2021, 08:55
Автор: Евгения Серёгина
Горсовет Новосибирска — государство в государстве
Председателю не писан указ президента, а депутатам — собственный регламент.

Несмотря на то, что указом президента РФ дни с 4 по 7 мая включительно в этом году определены как нерабочие, а органам государственной власти предписано определить количество сотрудников, которые будут в этот период работать для их функционирования, в горсовете Новосибирска второй пункт поняли по-своему. Как следует из распоряжения от 29 апреля №117-ок за подписью исполняющего обязанности председателя горсовета Евгения Яковенко, работать горсовет будет в штатном режиме. Что касается числа работников для его функционирования, то работать будут, все за исключением только «льготных» их категорий — граждан старше 60 лет, многодетных родителей и беременных женщин.

При этом руководство горсовета требует соблюдения дисциплины от другой категории подчиненных депутатов, которым, собственно, председатель горсовета Дмитрий Асанцев напомнил о нормах регламента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27, подпунктом 4 пункта 2 статьи 28 регламента Совета депутатов депутат обязан участвовать в работе сессий Совета депутатов, говорится в письме за подписью Асанцева, разосланном депутатам. Прошу заранее планировать ваше время в дни проведения сессий Совета депутатов.

Поводом для данной рассылки послужил уход с последней сессии без уважительной причины более десяти депутатов: Андрея Аникина (ЕР), Игоря Атякшева (ЕР), Александра Бестужева (ЕР), Лилии Гончаровой (ЕР), Ирины Константиновой (ЕР), Евгения Крайнова (ЕР), Игоря Кудина (ЕР), Алексея Михайлова (КПРФ), Александра Савельева (ЕР), Степана Сафонкина (независимый), Александра Тарасова (ЕР) и Сергея Трубникова (ЕР). Их недосчитались к моменту рассмотрения вопросов о строительстве жилого комплекса на месте «Соккер Арены» (улица Писарева, 42) и о ситуации на ПАО «Тяжстанкогидропресс»,  внесенных еще в начале сессии в повестку в разделе «Разное». Из-за такого массового прогула на сессии отсутствовал кворум, и принимать по данным вопросам решения она была неправомочна. Еще пятеро депутатов (все ЕР) изначально отсутствовали по уважительной причине: двое (Алексей Джулай и Дмитрий Червов) находились в командировке, двое (Владислав Люмин и Екатерина Митряшина) — на больничном, один (Андрей Гудовский) — в связи с производственной необходимостью. Поэтому из-за срыва кворума рассмотрение указанных вопросов переносится на следующую сессию, которая, как сообщается на сайте горсовета Новосибирска, должна состояться 26 мая.

Напомним, что в конце 2019 года депутатский корпус в лице Дмитрия Асанцева «воспитывал» чиновников мэрии за ненадлежащее поведение во время обсуждения городского бюджета на заседаниях комиссий.

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : прогулы дисциплина Горсовет


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