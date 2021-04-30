Ряд полномочий мэрии Новосибирска может уйти в дорожную пыль

На областном уровне продолжают присматриваться к полномочиям Новосибирска, точнее, к тому, чтобы, пусть и опосредовано, влиять на формирование структуры мэрии. Взамен городу могут выделить субсидию на приобретение достаточного количества техники для уборки улиц. Так вкратце можно резюмировать внеплановое заседание комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, прошедшее по поручению апрельской сессии.

Напомним, на сессии первый вице-спикер Андрей Панферов устроил «публичную порку» чиновникам мэрии за ненадлежащее содержание городских улиц и их уборку от грязи и пыли. Ранее жестко критиковал работу мэрии и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Как сообщил в своем докладе на комитете профильный вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, до майских праздников муниципалитет намерен вычистить с шампунем центр города и те районы, где будут проходить массовые мероприятия, а до конца мая — все остальные территории. Кроме того, параллельно идет обновление парка техники.

— По инициативе горсовета, поддержанной мэрией, мы в 2021 году определили лимит в 50 млн рублей в год на приобретение техники для уборки, — сообщает Клемешов. — Настал тот критический момент, когда без обновления техники мы не сможем улучшить содержание города.

В то же время, по оценкам мэрии, для капитального решения вопроса по обеспечению чистоты улиц города это, что называется, капля в море. Всего с 2013 года в город поступила 221 единица новой техники, за этот же период были списаны 318 единиц старой (-97).

— Поэтому мы предлагаем депутатам Заксобрания рассмотреть возможность оказать помощь, как минимум, в 150 млн рублей, — говорит вице-мэр. — Дополнительно 50 млн к тем, которые есть сегодня в бюджете, найдет город. Это как-то позволит подойти более подготовленными к периоду 2021-2022 года.

Капитальных вложений, как сообщил чиновник, требует и состояние городских дорог.

— Приведу пример 2010 года, когда по инициативе партии «Единая Россия» городу Новосибирску были выделены более 1,5 млрд рублей, — напоминает Клемешов. — Закатали аварийные дороги. Это позволило прожить 10 лет. Сейчас накопился недоремонт, и любая влага на дорожном покрытии, конечно, негативно сказывается на его состоянии.

Со своей стороны «Единая Россия» выделять средства «просто так» не намерена, даже если речь идет о средствах бюджета, а выступивший с докладом упомянутый Клемешов сам состоит в рядах единороссов.

— Мы уже 5 млрд фактически отдали городу, — напомнил Андрей Панферов. — У меня вопрос депутатам горсовета: вы каждый год голосуете за бюджет, который представляет вам мэр, вы отменяли его и говорили: «Давайте посмотрим на городское хозяйство»? Нам уже сейчас надо о зиме говорить, а мы говорим, каким образом сейчас дороги будем строить. Да не будет денег! И я первый, кто станет голосовать против (Выделения денег Новосибирску. — Ред.). Сколько мы уже денег давали? Если нет эффективного управления, то деньги будут пропадать, а в мэрии будут разводить руками: не получилось. Предлагаю поручить спросить с мэрии за неэффективность управления аппаратом и решения задач, стоящих перед ней.

На интересы представителей областной власти во власти городской намекнул и председатель комиссии Майис Мамедов.

— Никто не против выделения дополнительных средств, — заявил Мамедов. — Но сначала — структурные изменения. Мы должны понимать, куда пойдут деньги. Без этого ничего не будет.

Помимо представителей законодательной власти, мэрию вновь раскритиковала и власть исполнительная, впрямую заявив о необходимости структурных перемен.

— Мы проводили совещания по содержанию улично-дорожной сети Новосибирска, в том числе в зимний период, — заявил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — Вместе с комитетом проезжали по улицам, в том числе в зимний период. Видение министерства в данном случае: надо радикально менять структуру управления в части содержания автодорог, чтобы ДЭУ и главы районов подчинялись профильному заместителю мэра в рамках содержания автомобильных дорог. Второе: необходимо усилить контроль качества за содержанием дорог

В защиту самостоятельности мэрии и ее полномочий выступили коммунисты. В частности, еще один вице-спикер Заксобрания, руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов напомнил соответствующие нормы законодательства и тот факт, что вопрос выделения муниципалитету средств ранее решался более конструктивно — в рамках работы межбюджетной комиссии. Данная комиссия состояла из депутатов и чиновников городского и областного уровня и была создана после решения регионального правительства о перераспределении 10% НДФЛ в пользу области (3,5 млрд рублей в год) в 2014 году — когда лидер областных коммунистов Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска.

— Отношения государственной власти области и местного самоуправления отрегулированы Конституцией, как и независимость местного самоуправления, — напомнил Карпов. — Взаимодействие с городом крайне необходимо. Может, прекратим поддержку городского бюджета? Мы, опытные депутаты, хорошо помним, с чего это началось. Началось с процента отчисления НДФЛ. Эффективно работающая комиссия по межбюджетным отношениям нивелировала эти потери. Эту работу нужно укреплять.

При этом на муниципальном уровне уже предпринимается ряд мер по изменению технологии ремонта и уборки города. Об этом от имени горсовета Новосибирска сообщил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин («Единая Россия»).

— У нас вопросов к мэрии не меньше, чем у вас, — заявил Кудин. — Мы хотим на рабочей группе на базе горсовета оперативно, в течение второй половины мая, отработать этот момент и выйти к вам с предложениями. Мы в этом заинтересованы. Те средства, которые будем у вас просить на поддержку, прежде всего, ремонта дорог, чтобы они зашли на согласование на июньской сессии.

Тем не менее требования к структурным изменениям в муниципалитете все-таки были прописаны в проекте решения комитета.

По информации мэрии Новосибирска, за последние сутки дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 584 тонны смета и грязи. На уборку города 28 апреля вышли 134 единицы техники в дневную и 115 единиц в ночную смены. Силами ДЭУ на улично-дорожной сети города очищены и вымыты 71 парковка, 128 погонных км тротуаров, 16460 погонных м дорожных ограждений, 288 км лотков. ДЭУ Новосибирска и подрядными организациями восстановлены 833 кв. м дорожного полотна.

Точка зрения

Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области:

— То, что город сегодня грязный ,— да, бесспорно. Тебуется серьезное вмешательство. Я приезжаю в другие города: нигде такого нет, чтобы все самоустранились и наблюдали, как копошится мэр, чтобы потом его еще и полить грязью за то, что он не в состоянии выполнить свои обязанности. А у него фактически нет ресурсов на это. Если не будет средств на решение этих проблем, то, естественно, их решить будет невозможно. Конечно, нужно менять межбюджетные отношения. Нужно оставлять городу средства, на его очистку и на дальнейшее собственное развитие. Ну, нет сейчас на это средств, когда все идет через госпрограммы, которые не учитывают таких «мелочей». Да, есть «Комфортная городская среда». Но это на конкурсной основе предполагает какие-то точечные позиции: во дворах (понятное дело, не во всех) что-то устанавливается, ремонтируется, укладывается асфальт. Рыба гниет с головы. Вся проблема начинается с федерального центра и жесточайшей централизации всех денежных поступлений.

Нельзя не сказать о взаимоотношениях областного центра и области. У некоторых регионов такие проблемы есть. Но у них нет таких долгов, как у Новосибирска, потому что выстроены нормальные взаимоотношения между областью и городом. Никто не пытался у города оттяпать 3,5 млрд рублей, как это было в Новосибирске. Все проблемы пошли оттуда. И долги накопились оттуда. Просто волевым политическим решением был урезан бюджет города, что было очень непорядочно со стороны руководства области. И это аукается до сих пор. Немаловажна и активность горожан: нельзя так относиться к городу, в котором вы живете: в некоторые дворы зайти невозможно, все мусором завалено.

Алексей Носов, общественный деятель: