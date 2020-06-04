В Бердске прокуратура потребовала от электросетей перерасчета уплаченных бюджетных средств

Прокуратура г. Бердска провела проверку исполнения федерального законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что госпрограммой Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» предусмотрено финансирование строительства школы в микрорайоне «Южный» в г. Бердске. В рамках реализации этой программы АО «Региональные электрические сети» осуществляло технологическое присоединение (подключение) школы к электрическим сетям.

— Проверкой вскрыты нарушения порядка ценообразования в деятельности регулируемой организации. Заключив договор с ГКУ НСО «Управление капитального строительства» на подключение школы к электрическим сетям, регулируемая организация самостоятельно применила и произвела расчет платы за подключение (из ставки за единицу максимальной мощности) в размере более 7,3 млн. рублей, что на 3,7 млн. рублей выше, чем при применении стандартизированных тарифных ставок, — уточнили в прокуратуре. — Плата за подключение к электрическим сетям произведена за счет средств областного бюджета.

Отмечается, что указанное нарушение порядка ценообразования повлекло неэффективное использование бюджетных средств и послужило основанием для внесения прокуратурой генеральному директору АО «РЭС» представления с требованием произвести перерасчет размера платы по договору.

Кроме того, прокуратура города возбудила в отношении акционерного общества административное дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По постановлению Департамента по тарифам Новосибирской области организация в мае т.г. оштрафована на 100 тыс. рублей.

Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.

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