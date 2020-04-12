Какой блендер выбрать: стационарный или погружной?

Если без хлебопечки или яйцеварки можно обойтись, то купить блендер мощностью 600 вт просто необходимо. Без него вы не сможете приготовить даже простейшие соусы, не говоря уже о более сложных блюдах, требующих особенного измельчения.

Чтобы подобрать подходящий девайс, необходимо в первую очередь определиться с выбором типа прибора. Существует два типа устройств: стационарные и погружные. Каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками.

Стационарный блендер мощностью 700 вт состоит из нескольких частей: чаши с ножевым механизмом на дне и основания со встроенным мотором. Такая техника отлично справляется практически с любой задачей, не требуя постоянного контроля со стороны человека.

В подобном устройстве можно приготовить супы и напитки на нескольких человек без необходимости запускать его несколько раз с небольшими порциями ингредиентов. А еще большинство моделей этого типа оснащены функцией самоочистки.

Кстати, стационарный девайс стоит значительно меньше, чем погружной, но занимает существенно больше места. Единственный недостаток такой модели заключается в том, что вы не сможете готовить небольшими порциями.

Погружные девайсы более компактные. Они состоят из металлической или пластиковой ручки, внутри которой встроен мотор, и вращающейся насадки или нескольких сменных ножей. Блендер без труда взбивает и измельчает продукты в абсолютно любой чаше. Наличие насадок делает прибор многофункциональным. С ним можно готовить маленькие порции.

Но есть и недостатки. Погружное устройство в процессе работы необходимо постоянно держать, а при неаккуратном обращении можно разбрызгать содержимое емкости.

Если вы не можете определиться, покупайте комбинированный блендер, совмещающий функции стационарного и погружного устройств. Но стоимость такой кухонной техники существенно выше, чем у других видов.

Как выбрать блендер по характеристикам?

Кроме типа прибора, необходимо учесть также основные характеристики. В основном они общие для обоих вариантов блендера:

мощность . Определить, какая мощность должна быть у блендера, можно, опираясь на его назначение. Этот показатель может варьироваться от 140 до 1200 Вт. Оптимальная мощность для блендера — 600-800 Вт. Девайс с такими характеристиками справится со всеми основными задачами;

. Определить, какая мощность должна быть у блендера, можно, опираясь на его назначение. Этот показатель может варьироваться от 140 до 1200 Вт. Оптимальная мощность для блендера — 600-800 Вт. Девайс с такими характеристиками справится со всеми основными задачами; скорости и режимы . Чем их больше, тем функциональнее будет прибор. В среднем необходимо 3-5 режимов и минимум 3 скорости;

. Чем их больше, тем функциональнее будет прибор. В среднем необходимо 3-5 режимов и минимум 3 скорости; материал корпуса и насадок . Ручка, основа с мотором и чаша могут быть пластиковыми. Важно, чтобы ножи и насадки были выполнены из качественного металла, поскольку они непосредственно соприкасаются с пищей;

. Ручка, основа с мотором и чаша могут быть пластиковыми. Важно, чтобы ножи и насадки были выполнены из качественного металла, поскольку они непосредственно соприкасаются с пищей; объем емкости. Этот показатель актуален исключительно для стационарных моделей. Он зависит от объемов приготовления блюд. Обратите внимание, что на упаковке указан номинальный объем чаши, а фактический показатель меньше его на 150-200 мл.

Рекомендуем не экономить на покупке бытовой кухонной техники, а выбирать качественные приборы от проверенных производителей. Наличие гарантийного обслуживания станет для вас подтверждением качества блендера. Не обязательно покупать самые дорогие девайсы, но и от покупки самых дешевых моделей стоит отказаться.

А еще учитывайте, что цена напрямую зависит от функциональности устройства, поэтому определитесь, что вам действительно нужно, и не переплачивайте за ненужные опции.

По материалам сайта: Satom.ru