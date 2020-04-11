За месяц стоимость минимального набора продуктов питания в регионе увеличилась на 2,8%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в марте 2020 года составила 4343,07 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,8%, а с начала года – на 3,9%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (4761,65 рубля), самая низкая – в Омской области (3676,48 рубля).

Отмечается, что в структуре стоимости набора Новосибирской области преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 28%, на долю молочных продуктов приходится 21,7%, мяса и мясопродуктов – 17,3%, плодов и овощей – 15,1%, рыбы – 5%, жиров – 5,1%, чая, соли и специй – 3,8%, яиц – 2,1%, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.

В Новосибирскстате напомнили, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Фото: pixabay.com, автор- BlackWolfi