Какой будет погода в первую половину августа в Сибири? Магнитные бури в этот периоод

Средняя дневная температура составит примерно +19 градусов, максимальная отметка, которой сможет достигнуть столбик термометра — +27 градусов. Минимальная температура днем будет +12 градусов.

Ночи в Сибири в первой половине августа уже довольно прохладные. Температура в среднем составляет +12-13 градусов. Но заморозков в последний летний месяц не предвидится, их стоит ожидать только в сентябре. Примечательно, что последние несколько лет ночная температура в Сибири примерно на 2 градуса выше нормальных значений.

В первой половине месяца будет так же жарко, как было в июле. Температура будет подниматься до +26 градусов, вероятность дождей минимальная.

Август считается маловетреным месяцем. Как и предыдущие пару месяцев, ветер будет дуть со скоростью приблизительно 3 м/с. Его направление будет преимущественно северным. За весь месяцев осадков ожидается в количестве 66 мм.

Редкие дожди будут представлять собой грозы, почти моментально сменяющиеся солнцем на небе. Количество солнечных и пасмурных дней будут примерно одинаковым.

Световой день постепенно начинает сокращаться.

Начало месяца в плане погоды – это лучшее время для планирования путешествия в Сибирь.

Что с магнитными бурями

Вспышки на солнце в начале августа будут, причем довольно затяжные. Людям, страдающим метеозависимостью в этот период желательно больше гулять. Свежий воздух улучшает физическое состояние. Те, кто не любит прогулки или не имеет такой возможности, должны хотя бы почаще проветривать помещение.

Самая затяжная магнитная буря будет длиться с 1 по 6 августа. Ее сила составит примерно 3-4 балла. У некоторых людей может наблюдаться ухудшение самочувствие, сопровождающееся повышением артериального давления, головой болью. У многих снижается работоспособность, появляются болевые ощущения в суставах, имеет место упадок сил, сонливость. Это связано с тем, что мозг вынужден затрачивать больше усилий на работу. Такую бурю не назвать сверхмощной, но проблемы она может создать. Вспышки на солнце негативно влияют не только на здоровье, но и на работу техники.

Всего в августе 2022 года ожидается 4 магнитных бури. Для снижения их отрицательного воздействия необходимо пить больше жидкости, отказаться от употребления спиртного, выделять время для прогулок на свежем воздухе, избегать стрессов и чрезмерных нагрузок.