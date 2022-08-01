Инфекционная обстановка в регионе ухудшается

По информации областного управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым годом выросло число случаев заболеваний, полученных в результате укуса клеща. Так, уже подтверждены 100 случаев заболевания клещевым энцефалитом, что практически вдвое больше прошлогодних показателей, и 138 случаев клещевого боррелиоза (более 2,3 раза к прошлому году). Такие данные в ходе оперативного совещания привел начальник управления Александр Щербатов.

— Ситуация сложная и напряженная, — сообщает Щербатов. — Укусы клещей с нарастающим итогом — 14,6 тысячи. Наибольшее количество укусов дают Искитимский, Мошковский районы и Бердск. В Новосибирске наибольшее количество в Центральном, Дзержинском и Ленинском районах. Большее количество заражений — в Искитимском и Мошковском районах, в Заельцовском районе Новосибирска. Практически 90% заболевших — непривитые граждане.

Одновременно с клещевыми инфекциями, как следует из доклада главы ведомства, набирает обороты и коронавирусная инфекция. За минувшую неделю зарегистрированы 443 случая (+20% к предыдущей неделе).

— Отмечается тенденция роста заболеваемости, вторую неделю мы это наблюдаем, — говорит руководитель управления. — Удельный вес положительных тестов несколько возрос и составляет 5%, на прошлой неделе — 2%. Тестирование проводится своевременно и оперативно, что позволяет выявлять заболевших и проводить комплекс мероприятий. Коэффициент распространения — больше единицы, ситуация имеет тенденцию к росту. Необходимо активизировать работу по иммунизации населения, особенно в медорганизациях Новосибирска, Искитимского, Каргатского, Коченевского и Северного районов.

Пока о введении каких-то ограничительных мер в связи с этим на территории Новосибирской области в областном правительстве не говорят. Напомним, что последние ограничения, связанные с заполняемостью помещений культурных и спортивных мероприятий, проведением массовых мероприятий на улицах и масочного режима для юрлиц, за исключением медицинских организаций, были сняты в июле. Ранее — в конце марта — решением областного правительства обязательный масочный режим был заменен рекомендательным. В то же время медучреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

По информации Минздрава Новосибирской области, за последние сутки зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусом, 12 заболевших госпитализированы. Наибольшее количество заболевших зарегистрированы в районах области (64%). Заболеваемость в легкой форме с симптомами ОРВИ — 97%. Первым компонентом вакцины привиты 1,7 тысячи человек, двукратно — 1,6 млн человек.

Ранее в правительстве региона комментировали, хватит ли вакцины для всех желающих.