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Инфекционная обстановка в регионе ухудшается

  • 01/08/2022, 13:24
Автор:
новости Новосибирска
Растет статистика по заболеваемости энцефалитом и коронавирусной инфекцией.

По информации областного управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым годом выросло число случаев заболеваний, полученных в результате укуса клеща. Так, уже подтверждены 100 случаев заболевания клещевым энцефалитом, что практически вдвое больше прошлогодних показателей, и 138 случаев клещевого боррелиоза (более 2,3 раза к прошлому году). Такие данные в ходе оперативного совещания привел начальник управления Александр Щербатов.

Ситуация сложная и напряженная, сообщает Щербатов. Укусы клещей с нарастающим итогом — 14,6 тысячи. Наибольшее количество укусов дают Искитимский, Мошковский районы и Бердск. В Новосибирске наибольшее количество в Центральном, Дзержинском и Ленинском районах. Большее количество заражений в Искитимском и Мошковском районах, в Заельцовском районе Новосибирска. Практически 90% заболевших непривитые граждане.

Одновременно с клещевыми инфекциями, как следует из доклада главы ведомства, набирает обороты и коронавирусная инфекция. За минувшую неделю зарегистрированы 443 случая (+20% к предыдущей неделе).

Отмечается тенденция роста заболеваемости, вторую неделю мы это наблюдаем, говорит руководитель управления. Удельный вес положительных тестов несколько возрос и составляет 5%, на прошлой неделе 2%. Тестирование проводится своевременно и оперативно, что позволяет выявлять заболевших и проводить комплекс мероприятий. Коэффициент распространения больше единицы, ситуация имеет тенденцию к росту. Необходимо активизировать работу по иммунизации населения, особенно в медорганизациях Новосибирска, Искитимского, Каргатского, Коченевского и Северного районов.

Пока о введении каких-то ограничительных мер в связи с этим на территории Новосибирской области в областном правительстве не говорят. Напомним, что последние ограничения, связанные с заполняемостью помещений культурных и спортивных мероприятий, проведением массовых мероприятий на улицах и масочного режима для юрлиц, за исключением медицинских организаций, были сняты в июле. Ранее в конце марта решением областного правительства обязательный масочный режим был заменен рекомендательным. В то же время медучреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

По информации Минздрава Новосибирской области, за последние сутки зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусом, 12 заболевших госпитализированы. Наибольшее количество заболевших зарегистрированы в районах области (64%). Заболеваемость в легкой форме с симптомами ОРВИ 97%. Первым компонентом вакцины привиты 1,7 тысячи человек, двукратно 1,6 млн человек.

 

Ранее в правительстве региона комментировали, хватит ли вакцины для всех желающих. 

Фото pixabay — Erik_Karits

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : коронавирус клещевой энцефалит вакцинация


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