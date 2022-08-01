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Книжный магазин «Перемен» расширяет сеть филиалов

  • 01/08/2022, 12:34
Автор:
новости Новосибирска
Третья точка будет с гуманитарным акцентом и откроется в коллаборации с частным колледжем.

— Независимый книжный магазин «Перемен» открывает в Новосибирске свой третий филиал. Он будет работать на базе кампуса «Новоколледжа» в центре Новосибирска, на Спартака, 12 уже с конца августа. Больше того, он станет первым тематическим — книжки тут будут исключительно гуманитарные, про образование и культуру (а значит, наконец, под рукой будут любимые книжки из Вышки и Европейского, например), — написал на своей странице в соцсети директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов. — Анна Яковлева, директор «Перемен» (на фото) говорит, что вот будут люди ходить в художественный музей, в филармонию — и заодно к нам за добрыми книжками. А «Новоколледжу» это зачем? Затем, что современное образование — это открытое образование. Современный кампус — это место для выставок, книжных магазинов, открытых городу, просвещения для горожан и всего такого. Собственно, кто, если не мы, покажет, как это должно быть?

Первые шаги — это уже работающая там выставка НОВАТа — и вот гуманитарный филиал «Перемен».

Книжный магазин «Перемен» нашел место в «Меге»

Напомним, первый книжный магазин автор проекта Сергей Козяков открыл в 2014 году под брендом Uniqstore (франшиза пермского книжного магазина) в лофте TPAVA. Площадь магазина составляла около 20-25 кв. м. В декабре 2014 года он переехал в помещение на Орджоникидзе, 43, где теперь и находится. В мае 2015 года сменил название на магазин «Перемен». В 2016 году книжный уголок магазина открылся в рамках проекта «МестоЕсть» в ТЦ «Мега». В 2017-м открылся филиал магазина в Академгородке. Нынешним летом в группе магазина в соцсети появилось сообщение о том, что филиал переезжает из ДК «Юность» на Детский проезд.

— Это не просто магазин, а большая коллаборация с Интегральным музеем-квартирой Академгородка и командой «АкадемБюро» — здесь будут лекции, мастер-классы и другие творческие проекты, связанные с историей научного центра, — уточняется в группе магазина «Перемен» в соцсети «ВКонтакте». — На наших полках будет много книг по истории моды и советского быта, книги о новосибирских ученых, мерч и сувениры, связанные с Академгородком, работы локальных художников и карты самостоятельных экскурсий. Кажется, именно такого партнерства нам очень не хватало все это время.

 

Ранее редакция сообщала о том, что «Новоколледж» разделился.

Фото из группы Сергея Чернышова «ВКонтакте»

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Рубрики : Бизнес Образование Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : образование культура бизнес


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