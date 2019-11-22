Какой наполнитель или размер матраса выбрать?

Помимо каркаса из пружин, каждая модель будет иметь наполнители, которые помогают добиться ортопедического эффекта и нужной жесткости поверхности. Ассортимент их достаточно велик. О том, какие бывают наполнители, пойдет речь далее.

Популярные наполнители матрасов

Пружинные и беспружинные матрасы имеют несколько слоев. Эксперты в производстве качественных изделий для сна — специалисты Мебельок — выделяют несколько категорий таких наполнителей и дают каждому подробную характеристику:

Поролон и вата. Имеют самые низкие цены, однако считаются самыми бесполезными. На их основе не удается создать ортопедический эффект, и, соответственно, для большинства людей они не подходят. Такие материалы не могут повторять форму тела и поддерживать правильное положение во время сна. Кроме этого, со временем от них появляются впадины, клочья и комки. Они используются только для самых бюджетных вариантов и не предназначаются для ежедневного сна. Пенополиуретан. Позволяет добиться ортопедического эффекта, однако не может похвастаться долговечностью и износостойкостью. Цена такого наполнителя не высокая, поэтому он часто используется в качестве одного из слоев матраса. Если сравнить его с похожим материалом — поролоном, то он однозначно имеет больше преимуществ. Он не подходит для помещений с повышенной влажностью, потому что способен накапливать достаточно много влаги в своей структуре. Струттофайбер. Относительно новый вариант для получения ортопедических свойств и упругой поверхности. Главное отличие материала в том, что волокна в нем располагаются не по горизонтали, а по вертикали. Иногда производители прибегают к сочетанию этого наполнителя с другими компонентами, которые способны изменять его свойства. Меморикс — инновация в мебельном мире. Он обладает запоминанием формы тела спящего на нем человека. Идеально повторяет контуры, благодаря податливости под теплом. Однако это не значит, что другие люди не смогут спать на такой поверхности. Для возвращения в начальную форму наполнителю достаточно одной минуты. Матрас с таким материалом — лучший среди себе подобных. Именно по этой причине цена на него достаточно высокая. Латекс. Бывает натуральным или искусственным. Он отлично противостоит влаге и обладает ортопедическими свойствами. Его часто используют для производства детских матрасов, поскольку он не вызывает аллергических реакций. Кокосовая койра. Это натуральное волокно кокоса, которое позволяет добиться высокого уровня жесткости матраса. Она не портится и не дает бактериям размножаться.

Прежде, чем купить матрас, специалисты Mebelok рекомендуют внимательно ознакомиться с разновидностями наполнителей. Тогда выбор будет удачным и оправданным.