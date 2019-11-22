ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения стороны планируют совместно осуществлять консультационную поддержку экспортно ориентированных предприятий российского АПК, а также проводить совместные мероприятия с целью популяризации на внешних рынках экспортируемой российской продукции.

— Одной из ключевых стратегических задач группы ВТБ на зерновом рынке является обеспечение производителей зерна стабильным и долгосрочным спросом на продукцию, гарантированным с точки зрения логистических возможностей. Совместная работа с «Агроэкспортом» будет направлена, в первую очередь, на консолидацию усилий экспортно ориентированных компаний АПК, координацию экспортных товарных потоков, а также развитие новых рынков и проектов, — говорит заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ (ПАО) Виталий Сергейчук.

Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК: «Соглашение с ВТБ – это часть работы по выстраиванию системы поддержки аграрного экспорта в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Наши совместные усилия позволят повысить информированность компаний-экспортеров о тех возможностях, которые существуют для продвижения российской продукции на зарубежные рынки».

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ создан Министерством сельского хозяйства РФ с целью поддержки и развития экспорта АПК. Основные задачи центра – формирование отраслевой системы продвижения на внешние рынки и экспортное сопровождение.

Фото: пресс-служба банка