ПСБ банк начал выдавать электронные банковские гарантии до 1 млн рублей без отчетности

Ранее для выдачи гарантии клиент должен был предоставить подписанные копии текущей и годовой бухгалтерской отчетности. Теперь представителям малого и среднего бизнеса достаточно заполнить анкету на сайте , приложить скан паспорта, заверить документы электронной подписью, и уже через несколько часов им поступит предложение от банка.

— Банковские гарантии необходимы малому и среднему бизнесу при работе с государственными заказчиками для обеспечения собственных обязательств. Упрощенная процедура получения электронной банковской гарантии значительно облегчит жизнь предпринимателям, особенно находящимся на упрощенной системе налогообложения. Упрощенный пакет документов сэкономит время и деньги наших клиентов на формирование промежуточных отчетностей для банка, — отмечает Алена Сокова, директор департамента электронных банковских гарантий малого и среднего бизнеса ПСБ банка (ПАО).

Оформить электронную банковскую гарантию без отчетности можно по ссылке .

Фото: пресс-служба банка