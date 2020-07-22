В Новосибирской области клещи покусали более 19,2 тыс человек

По состоянию на 20 июля в Новосибирской области 19 297 человек пострадали от укусов клещей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

— В медицинские организации области 19297 человек, в том числе 5799 детей до 18 лет, пострадавших от укусов клещей, — говорится сообщении.

Отмечается, что в регионе зарегистрировано 63 случая клещевого энцефалита и 55 случаев клещевого боррелиоза.

В специализированных лабораториях исследовано на клещевой энцефалит 16777 клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита – 3,8 %, исследовано на клещевой боррелиоз 16623, зараженность боррелиями – 60,6 %.

С начала года привито против клещевого энцефалита 310591 человек.

Фото: pixabay.com, автор- JerzyGorecki