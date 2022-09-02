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На пост главы Красноярска претендует 21 кандидат

  • 02/09/2022, 18:46
Выборы мэра Красноярска
Победитель будет избран тайным голосованием.

Подошел к концу последний день приема заявок на выборы мэра Красноярска. Количество претендентов на пост главы города достигло 21, включая трех женщин.

Подробнее о кандидатах:

Предприниматель Михаил Пашин. По данным из открытых источников он является предпринимателем и председателем правления нескольких товариществ и союзов — ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир — Гсо», ООО «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74».

Безработный Алексей Полковников. В соцсетях он сообщил, что на протяжении 30 лет является безработным и в данный момент не имеет постоянного места жительства, в чём винит представителей краевой и городской власти. По мнению Полковникова, те обижены на него за «активное выявление и пресечение произвола разного рода».

Байкер и член общественного совета мэрии Александр Шестаков. В 1996 году окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники. В 2006 году окончил Красноярский государственный торгово-экономический институт по специальности «экономист-менеджер». С 2015 года — президент благотворительного фонда «Сибирские дороги».

Предприниматель Алексей Герич. Из открытых источников удалось узнать, что на него зарегистрировано ИП, основной вид деятельности которого — «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Бывший работник городской администрации Алексей Аксютенко. Работал в мэрии Красноярска с 1999 до 2018 год. Он занимался вопросами рекламы в управлении архитектуры города. В конце 2017 года он оказался в центре скандала с наружной рекламой: тогда чиновника заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции».

Роман Мошенсон. По данным информационной системы «СПАРК», Роман Мошенсон является учредителем и генеральным директором компании «Мошенсон Групп», зарегистрированной в Москве в 2004 году.

Бывший предприниматель Анжела Дунаева. В 2013 году она зарегистрировала ИП, в рамках которого занималась физкультурно-оздоровительной деятельностью, а также розничной торговлей, арендой и управлением имуществом, оказанием медицинских и парикмахерских услуг. В конце 2020 года индивидуальное предприятие было ликвидировано.

Предприниматель Александр Бухольцев является учредителем и руководителем ООО «ПРОГВЕНТ» с февраля 2021 года.

Владимир Моисеев. Из открытых источников известно, что полный тезка этого человека является бывшим индивидуальным предпринимателем из Москвы, который ликвидировал ИП в начале 2021 году.

Медик Наталья Дядичкина. Из открытых источников известно, что полная тезка претендента преподает в Красноярском медицинском университете и работает врачом в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудник добывающей компании Павел Шаповалов. В 2018 окончил Институт нефти и газа СФУ. Павел работает инженером на ресурсодобывающем предприятии.

Учредитель частных детских садов Татьяна Моисеева. Является председателем совета потребительского кооператива социально-преобразующих проектов «Население», а также учредителем двух частных детских садов в Красноярске.

Сергей Напольских. Адвокат Краевой коллегии адвокатов, занимается делами общей гражданской направленности.

Политик Альберт Васильев. Председатель регионального отделения партии социальной защиты.

Егор Бочаров. Из открытых источников удалось узнать, что человек с таким ФИО является директор ООО «Региональная юридическая служба». Выручка компании за 2021 год составила 493 тысячи рублей, а чистая прибыль понизилась до -32 тыс. руб.

Александр Потылицын. Более 30 лет участвует почти в каждых выборах в регионе: мэра, депутатов горсовета и Заксобрания, пытался стать мэром в 2012 году.

Александр Шадрин. Ветеран боевых действий в Афганистане, был кандидатом в депутаты Законодательного Собрания, но в парламент не прошел.

Глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский. Войцеховский начинал в армии и в МВД России. С 2007 по 2016 Вадим Войцеховский занимался бизнесом, а затем руководил краевым государственным казённым учреждением «Краевое транспортное управление» и был заместителем министра транспорта Красноярского края. В 2018 году он пришел работать в мэрию города, а в апреле 2019 — возглавил районную администрацию.

Предприниматель Святослав Ноздрин. Занимается бизнесом с 1989 года, является руководителем и основателем группы компаний «Партнер», а также руководителем проекта «интернет-магазин Partner-online.ru» по продаже книг и канцелярии.В 2016-м он баллотировался в депутаты Заксобрания края. Состоит в партии «Единая Россия».

Василий Ильюшин. Исходя из данных открытых источников, до мая 2021 года он вел предпринимательскую деятельность. Илюшин занимался инженерными изысканиями и проектированием, выполнял строительный контроль и авторский надзор за строительством.

Исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов. До прихода в мэрию Красноярска он работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства, затем ушел в бизнес, а в 2015 году пришел работать в администрацию города. Он успел поруководить Советским и Свердловским районами, в 2017 году попытался стать мэром, но в последний момент снялся с выборов в пользу Сергея Еремина, став его первым заместителем. После ухода мэра в отставку, Логинов временно исполняет его обязанности.

Заявления на участие в конкурсе на должность мэра Красноярска в Горсовет можно было подать 2 сентября до 16:00. 8 сентября пройдет заседание специальной комиссии по выбору градоначальника. Для его проведения сформирована комиссия, которая состоит из депутатов и представителей краевого правительства. Окончательное решение о кандидатуре мэра примут депутаты Горсовета в середине сентября. Для этого будет проведено тайное голосование.

 

 

Ранее редакция сообщала о том, кто вошел в конкурсную комиссию для выборов мэра Красноярска. 

https://infopro54.ru/news/v-krasnoyarske-sformirovana-konkursnaya-komissiya-dlya-vyborov-mera/

Фото Pixabay.com — 2541163

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Красноярск

Теги : Выборы мэра Красноярска


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