Какую историю рассказывает наш бюджет?

— Большой, богатый Новосибирск наполовину формирует бюджет из налогов, а наполовину… Я бы, конечно, мог сказать «подачки», но комиссия по этике будет переживать, поэтому скажу «субвенции, субсидии, трансферты и прочие федеральные программы». Вроде, зарабатываем сами и вполне способны себя содержать. Но текущая федеральная налоговая политика приводит нас к тому, что мы стоим с протянутой рукой.

Вероятно, буду несколько резок. Бюджет — это не только и не столько цифры. Это цели, которые мы намечаем, приоритеты, которые расставляем. Я смотрю на наш бюджет внимательно достаточно продолжительное время. И пытаюсь понять, какую историю рассказывает бюджет города? Может, это социальный бюджет? Но нет: у нас нет 354 млн на школу №54, но есть 500 млн на устройство дополнительного здания для мэрии в центре. Всего 150 тысяч — на профилактику наркомании. Если профилактика наркомании у нас входит в муниципальные полномочия, то почему так мало? Это огромная проблема. А если не входит, то зачем мы тратим 150 тысяч?

Может, это бюджет развития? Но развития тоже нет. На развитие трамвая мы тратим всего 15 млн рублей. С развитием общественного транспорта вообще все печально. Но при этом на содержание муниципальных автомобилей, которые чиновников домой возят, а иногда, как мы знаем, завозят их детей в детсад, мы тратим несколько сотен миллионов в год точно.

Может, это экологический бюджет? Но я почему-то в нем не вижу программы по борьбе с пылью и грязью, программы по муниципальному раздельному сбору отходов. Наверное, и не экологический.

Может, предположить, что у нас кризис, денег мало, и это — бюджет экономии? Но дело в том, что в этом «бюджете экономии» заложены более 100 млн на пропаганду в СМИ, 700 млн — на молодежную политику. Я с 14 до 37 лет живу в Новосибирске. За эти годы не почувствовал на себе молодежной политики ни рубля. 700 млн в год! Их кушают что ли, эти деньги? 150 тысяч заложены на праздники с силовиками. Если это бюджет экономии, может, мэр и полиция коньяк за свой счет попьют? Тем более на прошлой сессии мэру зарплату подняли, он может себе позволить.

То, что мэрия предлагает в качестве основного документа будущего года, это, если с семьей сравнить, — бюджет семьи наркоманов и алкоголиков. Дети не обуты, не одеты, голодны, а родители берут потребкредит, чтобы на Новый год салют устроить.

Как сын инженера понимаю, что синей изолентой можно починить все конструктивные недоработки — здесь подкрутили, там подтянули — и уже как-то, вроде, не так страшно. Тем, кто читал Мэри Шелли, напомню, что чудовище Франкенштейна, созданное из лоскутов, убило семью своего создателя. Поэтому, может, будет обидно тем, кто это все готовил, но бюджет надо лечить не поправками. Поправками его не вылечить, потому что в нем нет логики и смысла. А это поправкой не лечится. Больно и обидно, но его надо отправлять в мусорку и формулировать, куда мы двигаем город.

У нас с прошлого года миграционный отток превысил приток. Люди из города уезжают. Они смотрят на все, что происходит, и понимают — здесь счастья не построить. Да и депутаты, у которых дети живут далеко от Новосибирска, тоже, видимо, что-то поняли. Поэтому повторю, предлагаемый бюджет — выкидывать в помойку, затем понимать, какие у города цели, переверстывать и только тогда выносить на рассмотрение.

Материал подготовлен на основе выступления Сергея Бойко на сессии горсовета Новосибирска 4 декабря 2020 года.

Фото с личной страницы Сергея Бойко в Facebook