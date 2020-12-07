На этой неделе в районах Новосибирской области начнут продавать новогодние елки

В Новосибирской области до конца декабря 2020 года для жителей региона планируют реализовать около 30 тысяч пихт, сосен и елей – они поступят в продажу с 10 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в 25 лесничествах. Сезон заготовки продлится до 31 декабря 2020 года.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Рыжкова, самая большая партия из более 5000 деревьев отправится на елочные базары из лесничества Колыванского района. В других районах Новосибирской области потребности в живых деревьях ниже.

— Самостоятельная рубка елей жителям региона запрещена. Нарушителям запрета грозит административный штраф до 500 тыс. руб., либо уголовная ответственность в виде штрафа от 100 тыс. руб. или до семи лет лишения свободы, — напомнили в министерстве.

Фото редакции