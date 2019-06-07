На выборах «арестанты» прибавят в правах, а уполномоченные — потеряют

Ряд наиболее существенных изменений связан с внесением корректировок в действующее законодательство о выборах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили председатели Новосибирских областной и городской избирательных комиссий Ольга Благо и Тамара Краткая.

Первое изменение касается тех избирателей, которые не смогут в день выборов проголосовать по месту жительства по уважительной причине. Сентябрьскими выборами открепительные удостоверения не предусмотрены. Но граждане могут проголосовать досрочно.

— Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 7 сентября в участковых избирательных комиссиях по месту жительства, — рассказывает Ольга Благо. — Право на досрочное голосование имеют избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь, режим, выполнение государственных и общественных обязанностей) не смогут прийти на свой участок.

В перспективе, по словам руководителя облизбиркома, для данной категории избирателей возможно могут быть внедрены цифровые технологии. В частности, в этом году в регионах, где проходят выборы губернаторов, в порядке эксперимента будет реализован новый проект системы «Мобильный избиратель».

— Избиратели, которые в день голосования будут находиться не по месту жительства, могут подать заявление о прикреплении к избирательному участку и проголосовать по месту нахождения, — говорит Благо. —Пока этот эксперимент касается регионов, где в этом году будут проходить выборы губернаторов. Его могут испытать избиратели этих регионов, находящиеся в день выборов в Москве. Там будут функционировать «цифровые» участки, к которым избиратели могут приписаться посредством заявления. Если в масштабах 8 сентября 2019 года эта технология себя оправдает, то в дальнейшем она будет применяться на всей территории России.

Вторая экспериментальная технология, разрабатываемая для «путешественников» — это дистанционное голосование через портал госуслуг.

— Достаточно давно обсуждалось, что пора переходить на электронное голосование, — говорит председатель облизбиркома. — Уже некоторые прибалтийские государства перешли на электронное голосование и активно его используют. Город Новосибирск пока не подпадает под эти технологии. Экспериментальная площадка — Москва. Там на себя взяли организацию эксперимента.

Второе изменение законодательства также связано с избирателями, но с более узким кругом — гражданами, находящимися под домашним арестом. Теперь у них, по словам руководителя Горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой, появилось право волеизъявления, аналогично другим категориям избирателей, голосующим вне помещения избирательного участка.

А вот третье изменение законодательства коснется уже потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска и их уполномоченных представителей. Последних, по сравнению с «путешественниками» и «арестантами», в правах урезали.

— Теперь кандидат будет предоставлять в горизбирком документы после выдвижения лично, — говорит Тамара Краткая. — Избирательные объединения не будут больше иметь права создавать избирательный фонд и самостоятельно осуществлять агитацию. В связи с этим из закона исключены все положения, касающиеся агитационного периода для избирательных объединений.

Еще одно изменение коснется наблюдателей, ряды которых помимо наблюдателей от кандидатов и политических партий пополнят их коллеги от общественных палат Новосибирской области и Российской Федерации.

Ряд новинок, уже опробованных на выборах президента и губернатора и показавших свою эффективность, смогут оценить члены избирательных комиссий. Речь идет о возможности подведения итогов голосования и составления итоговых протоколов с применением QR-кода на всех избирательных комиссиях региона.

— Эта технология себя зарекомендовала исключительно положительно, ни одного замечания по ней не было, — говорит Ольга Благо. — Она позволяет, в первую очередь, избежать ошибок при вводе протокола в систему «ГАС-выборы», чтобы не было каких-то расхождений. А также позволяет очень быстро выдавать копии протоколов участникам избирательного процесса.

Кроме того, в плане техоснащения непосредственно выборов мэра областного центра предполагается работа КОИБов на участках Ленинского, Октябрьского районов и Центрального округа и видеотрансляция избирательного процесса в интернете.

По информации избиркомов Новосибирской области и Новосибирска, в рамках единого дня голосования пройдут выборы глав муниципальных образований — мэра города Новосибирска и главы Фидипповского сельсовета Ордынского района. Кроме того, пройдут выборы нового состава Зубовского и Новомихайловского сельсоветов Татарского района. Еще 24 избирательные кампании — это дополнительные выборы в райцентрах и поселениях в 18 районах области. В Новосибирске кроме выборов главы города состоятся довыборы в горсовет по округу №12.

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