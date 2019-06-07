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На выборах «арестанты» прибавят в правах, а уполномоченные — потеряют

В областном и городском избиркоме озвучили нововведения, которые ждут участников выборного процесса в единый день голосования.
  • 07/06/2019, 10:51
Автор: Евгения Серёгина
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Скоро можно будет голосовать через портал госуслуг.

Ряд наиболее существенных изменений связан с внесением корректировок в действующее законодательство о выборах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили председатели Новосибирских областной и городской избирательных комиссий Ольга Благо и Тамара Краткая.

Первое изменение касается тех избирателей, которые не смогут в день выборов проголосовать по месту жительства по уважительной причине. Сентябрьскими выборами открепительные удостоверения не предусмотрены. Но граждане могут проголосовать досрочно.

 Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 7 сентября в участковых избирательных комиссиях по месту жительства,  рассказывает Ольга Благо.  Право на досрочное голосование имеют избиратели, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, болезнь, режим, выполнение государственных и общественных обязанностей) не смогут прийти на свой участок.

В перспективе, по словам руководителя облизбиркома, для данной категории избирателей возможно могут быть внедрены цифровые технологии. В частности, в этом году в регионах, где проходят выборы губернаторов, в порядке эксперимента будет реализован новый проект системы «Мобильный избиратель».

 Избиратели, которые в день голосования будут находиться не по месту жительства, могут подать заявление о прикреплении к избирательному участку и проголосовать по месту нахождения, — говорит Благо. Пока этот эксперимент касается регионов, где в этом году будут проходить выборы губернаторов. Его могут испытать избиратели этих регионов, находящиеся в день выборов в Москве. Там будут функционировать «цифровые» участки, к которым избиратели могут приписаться посредством заявления. Если в масштабах 8 сентября 2019 года эта технология себя оправдает, то в дальнейшем она будет применяться на всей территории России.

Вторая экспериментальная технология, разрабатываемая для «путешественников»  это дистанционное голосование через портал госуслуг.

 Достаточно давно обсуждалось, что пора переходить на электронное голосование,  говорит председатель облизбиркома.  Уже некоторые прибалтийские государства перешли на электронное голосование и активно его используют. Город Новосибирск пока не подпадает под эти технологии. Экспериментальная площадка  Москва. Там на себя взяли организацию эксперимента.

Второе изменение законодательства также связано с избирателями, но с более узким кругом  гражданами, находящимися под домашним арестом. Теперь у них, по словам руководителя Горизбиркома Новосибирска Тамары Краткой, появилось право волеизъявления, аналогично другим категориям избирателей, голосующим вне помещения избирательного участка.

А вот третье изменение законодательства коснется уже потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска и их уполномоченных представителей. Последних, по сравнению с «путешественниками» и «арестантами», в правах урезали.

 Теперь кандидат будет предоставлять в горизбирком документы после выдвижения лично,  говорит Тамара Краткая.  Избирательные объединения не будут больше иметь права создавать избирательный фонд и самостоятельно осуществлять агитацию. В связи с этим из закона исключены все положения, касающиеся агитационного периода для избирательных объединений.

Еще одно изменение коснется наблюдателей, ряды которых помимо наблюдателей от кандидатов и политических партий пополнят их коллеги от общественных палат Новосибирской области и Российской Федерации.

Ряд новинок, уже опробованных на выборах президента и губернатора и показавших свою эффективность, смогут оценить члены избирательных комиссий. Речь идет о возможности подведения итогов голосования и составления итоговых протоколов с применением QR-кода на всех избирательных комиссиях региона.

 Эта технология себя зарекомендовала исключительно положительно, ни одного замечания по ней не было,  говорит Ольга Благо.  Она позволяет, в первую очередь, избежать ошибок при вводе протокола в систему «ГАС-выборы», чтобы не было каких-то расхождений. А также позволяет очень быстро выдавать копии протоколов участникам избирательного процесса.

Кроме того, в плане техоснащения непосредственно выборов мэра областного центра предполагается работа КОИБов на участках Ленинского, Октябрьского районов и Центрального округа и видеотрансляция избирательного процесса в интернете.

По информации избиркомов Новосибирской области и Новосибирска, в рамках единого дня голосования пройдут выборы глав муниципальных образований — мэра города Новосибирска и главы Фидипповского сельсовета Ордынского района. Кроме того, пройдут выборы нового состава Зубовского и Новомихайловского сельсоветов Татарского района. Еще 24 избирательные кампании  это дополнительные выборы в райцентрах и поселениях в 18 районах области. В Новосибирске кроме выборов главы города состоятся довыборы в горсовет по округу №12.

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