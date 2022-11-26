Календарь магнитных бурь на декабрь 2022 года

Ну а тем, у кого хронические заболевания сердечно-сосудистой этиологии знать о предстоящих магнитных бурях в декабре 2022 года просто обязательно.

Разновидности геомагнитных возмущений

Существует 8 типов магнитных бурь по степени тяжести для человеческого организма: экстремальный и жёсткий геомагнитный шторм, умеренная, малая и слабая геомагнитная буря, небольшие возмущения и полное отсутствие таковых. Значительное опасение вызывают первые две категории.

В эти дни следует обращать внимание на состояние своего здоровья даже тем, у кого прежде не наблюдалось особых проблем. Умеренные и менее интенсивные атмосферные проявления не опасны, но также требуют соблюдения хотя бы минимального набора мер предосторожности.

К примеру, неплохо было бы сократить интенсивные физические нагрузки, хорошо высыпаться, избегать нервного перенапряжения. Употребление кофе, алкоголя и сигарет также находится в категории «Желательно избегать». Здоровое питание и положительные эмоции — то, что доктор прописал и не только в период атмосферных возмущений.

Расписание магнитных бурь на декабрь 2022 года

С одной стороны, количество геомагнитных возмущений в декабре исчисляется десятками и это, безусловно, скверно. А с другой, не ожидается ни экстремальных, ни жёстких, ни сильных, ни даже умеренных бурь. И это отличный повод для радости.

Даты малых магнитных бурь на декабрь 2022

Всего пять дней за весь предстоящий месяц стоит ожидать малые атмосферные возмущения — 1, 22 и 27 декабря с полуночи до 18.00. Двадцать первого и двадцать шестого числа неприятные проявления посетят лишь к девяти часам вечера и продлятся недолго.

Слабые геомагнитные возмущения

Незначительные атмосферные отклонения от нормы, которые, скорее всего, практически никто и не заметит, будут в течение 18 дней. 2, 3, 8, 9, 17, 21, 23, 24, 26, 29 и 30.12 с раннего утра до 18 или 21.00. Первого, седьмого, шестнадцатого, двадцатого, двадцать второго, двадцать пятого и двадцать седьмого слабые магнитные бури придут лишь на несколько часов и то преимущественно в вечернее и ночное время.

Небольшие магнитные бури в декабре 2022

Полных дней с возмущениями такой интенсивности ожидается всего 14 — с 4 по 7, с 10 по 16, 25 и 30 числа. Третьего, девятого, девятнадцатого, двадцать четвёртого и двадцать девятого декабря атмосферные беспокойства придут в гости на пару-тройку часов. Ничего существенного.

Прогноз на отсутствие заметных возмущений

Таких дней, когда не будут наблюдаться геомагнитные проявления вообще лишь 3 полных и 2 на несколько часов. К первой категории относятся 18, 19, 31, а ко второй 17 и 30 декабря 2022 года.

Возможные отклонения в работе организма

Главные мишени магнитных ударов — сердце, сосуды, нервы, головной мозг, суставы и кровь. В зависимости от точки воздействия человек может испытывать:

сильные головные боли;

нарушение сна;

головокружение;

ломота в суставах;

учащённое сердцебиение;

резкое повышение или понижение давления.

Кроме того, магнитные бури в состоянии спровоцировать тревожность, депрессию, перепады настроения, недомогание, упадок сил и многие другие неприятные проявления.

Как обезопасить себя от приступа

Бережёного бог бережёт — ещё одна очень полезная для здоровья народная мудрость. Даже если у человека никогда не было жалоб на здоровье лучше «подстелить соломки» и заранее принять профилактические меры:

пить больше чистой воды;

соблюдать режим труда и отдыха;

отказаться от вредной еды;

избегать избытка кофеина;

исключить стрессовые ситуации.

В том случае, когда уже есть хронические заболевания, не стоит покидать дом без лекарственных средств. Воздержаться от поездок на метро и передвижения на самолёте, потому как там есть собственные магнитные поля, которые могут усугубить влияние атмосферной бури.

Однако, не рекомендуется сильно акцентировать своё внимание на предстоящих «неполадках» в атмосфере. В противном случае есть возможность заполучить в качестве «бонуса» невроз. Позитивное отношение к жизни, любимые увлечения и приятное общение — вот три кита, на которых базируется хорошее самочувствие и долголетие.