синдром беспокойных ног

У человека появляется непреодолимая потребность совершать ими движения. В периоды покоя возникают жжение с покалыванием, ноги могут покрываться мурашками. Чаще всего это происходит в положении лежа, вечерами и по ночам. Во время движений симптоматика становится менее выраженной либо полностью исчезает.
Эту патологию еще именуют «синдромом Уиллиса — Экбома», так звали человека, который занимался ее изучением. А первое в медицинской практике описание заболевания было дано британским врачом Томасом Уиллисом в далеком 1672 году. Но окончательное введение термина произошло лишь в середине двадцатого столетия благодаря шведскому неврологу Карлу Акселю Экомбу. Он подметил, что у многих людей с таким расстройством имелись родственники, страдавшие от аналогичных ощущений в конечностях в периоды покоя. На основе полученной информации врач вынес предположение, что в генезе болезни лежит наследственность.
Чаще всего от этого синдрома страдают люди среднего и пожилого возраста, преимущественно женщины.
Причины появления такого расстройства могут быть разными, к самым распространенным причисляют:
Патология проявляет себя сразу несколькими признаками. У людей, которые ею страдают, возникает дискомфорт в ногах. Это может быть жжение или онемение, а иногда и все вместе. Многие жалуются на чувство «выкручивания» ног. У некоторых дискомфортные ощущения присутствуют постоянно, боли приобретают ноющий характер. В большинстве случаев такое состояние скорее тягостное, нежели болезненное.
Наиболее выраженный дискомфорт образуется в голенях, он может распространяться выше. Симптоматика бывает симметричной, ассиметричной и односторонней.
Из-за неприятных ощущений, возникающих в состоянии покоя, люди начинают ворочаться в постели, им приходится вставать и прохаживаться по комнате. Сгибание и разгибание конечностей способствует устранению дискомфорта. Аналогичного эффекта можно добиться, если сделать самомассаж, поприседать. Стоит прекратить движение, и симптоматика постепенно вернется.
Чаще всего она приобретает циркадный характер, т.е. является зависимой от времени суток. Сильнее всего дискомфорт чувствуется с полуночи и примерно до 4 часов утра. Если расстройство приобрело тяжелую форму, симптомы будут присутствовать круглые сутки. На фоне этого возникают сложности с засыпанием, количество часов полноценного сна резко снижается, в результате чего имеет место дневная сонливость, повышенная утомляемость. Бессонница сильно ухудшает работоспособность, становится причиной депрессии и тревоги.
Почти все пациенты с СБН жалуются на самопроизвольные ритмичные кратковременные подёргивания конечностями. Они обычно появляются в первой и второй фазе медленного сна. Хотя не все больные их ощущают.
Врачи выделяют три стадии синдрома беспокойных ног в соответствии с тяжестью протекания заболевания.
Когда патология имеет легкую степень, дискомфорт в нижних конечностях возникает периодически, значительных перебоев со сном не наблюдается, качество жизни человека особо не страдает.
При умеренной степени дискомфорт в ногах появляется уже минимум два раза в неделю. Сон и качество жизни нарушаются, но не сильно.
При тяжелой степени дискомфорт в ногах появляется более двух раз за неделю, люди начинают страдать бессонницей, которая ведет к повышенной утомляемости, депрессивным расстройствам.
По продолжительности синдром подразделяют на острый, подострый и хронический. В первом случае симптоматика наблюдается не более 14 дней, при подострой форме не больше 3 месяцев, при хронической на протяжении 3 и более месяцев.
Специфический метод диагностики данного заболевания отсутствует. Постановка диагноза осуществляется на основе клинических данных, врач собирает анамнез и узнает, есть ли схожая симптоматика у родственников, возможно пациент долгое время принимает какие-то препараты, выполняется неврологический осмотр.
При помощи анализов крови исключают болезни, вызывающие такие симптомы. Чтобы удостовериться в отсутствии полиневропатии назначают электронейромиографию.
Терапия синдрома беспокойных ног предполагает изменение образа жизни. Необходимо исключить употребление спиртных напитков, кофе, отказаться от курения, соблюдать режим сна и отдыха.
Перед отходом ко сну придется выполнять гимнастику для ног. Она включает в себя систематический массаж стоп и голеней, прием контрастного душа либо ночных ванночек. На нижние конечности ставят теплые компрессы.
Если немедикаментозные методики терапии окажутся неэффективными, прописывают специальные лекарства – антиконвульсанты.
При появлении признаков синдрома беспокойных ног, первым делом необходимо удостовериться, что в организме достаточно железа, если это не так, восполнить его запасы.
Синдром беспокойных ног – это пожизненный недуг, от которого не существует универсального лекарства. Но современные терапевтические методики помогают держать данное расстройство под контролем, уменьшать симптоматику и увеличивать периоды спокойного ночного отдыха. Симптомы могут становиться более выраженными с возрастом. У некоторых людей бывают ремиссии, когда симптоматика пропадает на несколько недель и более длительные сроки. Со временем она возникает повторно. Если симптомы слабо выраженные, не доставляют серьезного дискомфорта и не мешают спать, можно обходиться без лечения.
Примерно в половине случаев СБН носит первичный характер, является наследственной патологией. Вторичным он считается при развитии под влиянием внешних факторов. Помимо перечисленных выше это может быть поражение вен и артерий нижних конечностей, к примеру, хроническая венозная недостаточность.
СБН могут спровоцировать такие заболевания как сахарный диабет, рассеянный склероз, остеохондроз. В группе риска находятся люди с поражением спинного мозга, вызванного травмами позвоночника.
При появлении симптомов, характерных для СБН, необходимо проконсультироваться с врачом. Терапия подбирается по итогам проведенного обследования. Тактики лечения зависит от тяжести заболевания, особенностей его протекания. Главное — не медлить с посещением врача, иначе СБН может стать хроническим, в этом случае избавиться от его признаков будет гораздо сложнее.
Данное расстройство хоть и неопасно для жизни, но снижает ее качество.
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