синдром беспокойных ног

У человека появляется непреодолимая потребность совершать ими движения. В периоды покоя возникают жжение с покалыванием, ноги могут покрываться мурашками. Чаще всего это происходит в положении лежа, вечерами и по ночам. Во время движений симптоматика становится менее выраженной либо полностью исчезает.

Эту патологию еще именуют «синдромом Уиллиса — Экбома», так звали человека, который занимался ее изучением. А первое в медицинской практике описание заболевания было дано британским врачом Томасом Уиллисом в далеком 1672 году. Но окончательное введение термина произошло лишь в середине двадцатого столетия благодаря шведскому неврологу Карлу Акселю Экомбу. Он подметил, что у многих людей с таким расстройством имелись родственники, страдавшие от аналогичных ощущений в конечностях в периоды покоя. На основе полученной информации врач вынес предположение, что в генезе болезни лежит наследственность.

Чаще всего от этого синдрома страдают люди среднего и пожилого возраста, преимущественно женщины.

Факторы, провоцирующие появление синдрома беспокойных ног

Причины появления такого расстройства могут быть разными, к самым распространенным причисляют:

почечную недостаточность;

нехватку железа в организме;

лечение некоторой группой медикаментов, к примеру, антидепрессантами, лекарствами, увеличивающими концентрацию серотонина;

употребление спиртных напитков;

курение;

период беременности, в особенности последний триметр (обычно симптоматика пропадает через месяц после рождения ребенка);

повреждение нервных окончаний.

Симптоматика заболевания

Патология проявляет себя сразу несколькими признаками. У людей, которые ею страдают, возникает дискомфорт в ногах. Это может быть жжение или онемение, а иногда и все вместе. Многие жалуются на чувство «выкручивания» ног. У некоторых дискомфортные ощущения присутствуют постоянно, боли приобретают ноющий характер. В большинстве случаев такое состояние скорее тягостное, нежели болезненное.

Наиболее выраженный дискомфорт образуется в голенях, он может распространяться выше. Симптоматика бывает симметричной, ассиметричной и односторонней.

Из-за неприятных ощущений, возникающих в состоянии покоя, люди начинают ворочаться в постели, им приходится вставать и прохаживаться по комнате. Сгибание и разгибание конечностей способствует устранению дискомфорта. Аналогичного эффекта можно добиться, если сделать самомассаж, поприседать. Стоит прекратить движение, и симптоматика постепенно вернется.

Чаще всего она приобретает циркадный характер, т.е. является зависимой от времени суток. Сильнее всего дискомфорт чувствуется с полуночи и примерно до 4 часов утра. Если расстройство приобрело тяжелую форму, симптомы будут присутствовать круглые сутки. На фоне этого возникают сложности с засыпанием, количество часов полноценного сна резко снижается, в результате чего имеет место дневная сонливость, повышенная утомляемость. Бессонница сильно ухудшает работоспособность, становится причиной депрессии и тревоги.

Почти все пациенты с СБН жалуются на самопроизвольные ритмичные кратковременные подёргивания конечностями. Они обычно появляются в первой и второй фазе медленного сна. Хотя не все больные их ощущают.

Классификация и стадии расстройства

Врачи выделяют три стадии синдрома беспокойных ног в соответствии с тяжестью протекания заболевания.

Когда патология имеет легкую степень, дискомфорт в нижних конечностях возникает периодически, значительных перебоев со сном не наблюдается, качество жизни человека особо не страдает.

При умеренной степени дискомфорт в ногах появляется уже минимум два раза в неделю. Сон и качество жизни нарушаются, но не сильно.

При тяжелой степени дискомфорт в ногах появляется более двух раз за неделю, люди начинают страдать бессонницей, которая ведет к повышенной утомляемости, депрессивным расстройствам.

По продолжительности синдром подразделяют на острый, подострый и хронический. В первом случае симптоматика наблюдается не более 14 дней, при подострой форме не больше 3 месяцев, при хронической на протяжении 3 и более месяцев.

Как выявляют синдром беспокойных ног?

Специфический метод диагностики данного заболевания отсутствует. Постановка диагноза осуществляется на основе клинических данных, врач собирает анамнез и узнает, есть ли схожая симптоматика у родственников, возможно пациент долгое время принимает какие-то препараты, выполняется неврологический осмотр.

При помощи анализов крови исключают болезни, вызывающие такие симптомы. Чтобы удостовериться в отсутствии полиневропатии назначают электронейромиографию.

Какая терапия назначается при синдроме беспокойных ног

Терапия синдрома беспокойных ног предполагает изменение образа жизни. Необходимо исключить употребление спиртных напитков, кофе, отказаться от курения, соблюдать режим сна и отдыха.

Перед отходом ко сну придется выполнять гимнастику для ног. Она включает в себя систематический массаж стоп и голеней, прием контрастного душа либо ночных ванночек. На нижние конечности ставят теплые компрессы.

Если немедикаментозные методики терапии окажутся неэффективными, прописывают специальные лекарства – антиконвульсанты.

При появлении признаков синдрома беспокойных ног, первым делом необходимо удостовериться, что в организме достаточно железа, если это не так, восполнить его запасы.

Прогноз для пациентов с синдромом беспокойных ног

Синдром беспокойных ног – это пожизненный недуг, от которого не существует универсального лекарства. Но современные терапевтические методики помогают держать данное расстройство под контролем, уменьшать симптоматику и увеличивать периоды спокойного ночного отдыха. Симптомы могут становиться более выраженными с возрастом. У некоторых людей бывают ремиссии, когда симптоматика пропадает на несколько недель и более длительные сроки. Со временем она возникает повторно. Если симптомы слабо выраженные, не доставляют серьезного дискомфорта и не мешают спать, можно обходиться без лечения.

Примерно в половине случаев СБН носит первичный характер, является наследственной патологией. Вторичным он считается при развитии под влиянием внешних факторов. Помимо перечисленных выше это может быть поражение вен и артерий нижних конечностей, к примеру, хроническая венозная недостаточность.

СБН могут спровоцировать такие заболевания как сахарный диабет, рассеянный склероз, остеохондроз. В группе риска находятся люди с поражением спинного мозга, вызванного травмами позвоночника.

При появлении симптомов, характерных для СБН, необходимо проконсультироваться с врачом. Терапия подбирается по итогам проведенного обследования. Тактики лечения зависит от тяжести заболевания, особенностей его протекания. Главное — не медлить с посещением врача, иначе СБН может стать хроническим, в этом случае избавиться от его признаков будет гораздо сложнее.

Данное расстройство хоть и неопасно для жизни, но снижает ее качество.