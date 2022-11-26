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Стоит ли оформлять самозанятость?

  • 26/11/2022, 08:45
Фриланс - это работа на себя без привязки к месту
Самозанятостью называется особый налоговой режим, который считается экспериментальным. Его введение состоялось в 2019 году.

Речь идет о налоге на профессиональный доход, сокращенная аббревиатура НПД. Возможность оформить самозанятость есть у жителей всех региональных субъектов, входящих в состав РФ. С 1.08. 22 это могут сделать и граждане ряда нескольких иностранных государств.

У индивидуальных предпринимателей также есть возможность перехода на НПД, сохранив при этом свой статус. Для этого выполняется регистрация в качестве самозанятого и в течение месяца подается заявление, подтверждающее отказ от специальных налоговых режимов, к примеру, от упрощенной системы налогообложения (УСН).

Для оформления самозанятости необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Ежегодный доход не должен превышает 2,4 млн. руб.
  2. Работа должна выполняться самостоятельно, нанимать сотрудников нельзя.
  3. Выбранный вид деятельности не должен быть противозаконным.

У нового налогового режима есть как плюса, так и минусы, остановимся на них детальнее.

Основные преимущества самозанятости

К преимуществам нового налогового режима можно отнести:

  1. Возможность легальной работы.
  2. Простоту регистрации.
  3. Отсутствие необходимости формирования отчетности.
  4. Отсутствие необходимости самостоятельного расчета суммы налога к уплате.
  5. Низкие налоговые ставки.
  6. Отсутствие необходимости пользоваться онлайн-кассой.
  7. Возможность обзавестись большим количеством клиентов.

Чаще всего самознятость оформляют фрилансеры, для них это возможность выхода из «серой зоны», легальной работы. В подобном случае можно не волноваться, что ФНС устроит проверку по факту подозрительных доходов и выпишет штраф. Самозанятые могут рекламировать свои услуги с целью поиска новых клиентов. Еще одним плюсом можно считать возможность получения справки для оформления визы или ипотечного кредита.

Для регистрации в качестве самозанятого не требуется собирать внушительный пакет документации, уплачивать госпошлину, обращаться в ФНС. Все можно сделать через интернет в течение 5-10 минут. Регистрацию проходят на официальном портале ФНС, в приложении, созданном специально для самозанятых, которое называется «Мой налог» или на сайте «Госуслуг». Еще один возможный вариант – через личные кабинеты ведущих банков. Из документов нужны паспортные данные, номер ИНН, пароль от личного кабинета на портале ФНС (если выбран этот способ) либо учетная запись на Госуслугах.

Самозанятым не нужно формировать декларации о доходах, заниматься ведением бухгалтерии. Им достаточно выдать чек через приложение, и направить его покупателю.

Сумма налога к оплате рассчитывается автоматически в приложении, там же можно провести платеж, когда придет уведомление или распечатать квитанцию.

Налоговая ставка для самозанятых составляет 4% (при работе с физическими лицами) либо 6% (при сотрудничестве с юридическими лицами, ИП).

Подавляющая часть индивидуальных предпринимателей для работы приобретает онлайн-кассу, что означает расходы, связанные с ее покупкой либо арендой. Самозанятым она не нужна, эту функцию выполняет приложение «Мой налог».

Исполнители, имеющие статус самозанятых, обычно имеют больше клиентов, чем их коллеги, работающие нелегально. С ними охотно сотрудничают ИП и ООО, ведь для них это отличная возможность уменьшения налогового бремени.

Недостатки самозанятости

Минусы у самозанятости тоже имеются, они заключаются в:

  1. Ограничениях по доходу.
  2. Отсутствии возможности найма сотрудников.
  3. Отсутствии социальных гарантий.
  4. Необходимости платить налог с ежемесячного дохода, фиксировать каждую продажу, факт оказания услуг.
  5. Отсутствии трудового стажа.

Самозанятость нельзя оформить, если ежегодный доход превысит 2,4 млн. руб. Если в планах значатся более крупные заработки, придется использовать другой налоговый режим.

Самозанятые не вправе нанимать персонал по трудовому договору. Всю работу приходится выполнять своими силами.

А еще самозанятость не дает социальных гарантий, если человек с таким статусом изъявит желание уйти в отпуск или заболеет, никаких компенсаций он не получит. Такие выплаты положены лишь тем, кто трудится по трудовому договору.

Самозанятые освобождены от обязанности обязательной уплаты взносов в ПФР, поэтому такая деятельность не засчитывается в трудовой стаж. Получается, что человек, работающий так несколько лет, в итоге может остаться без пенсии.

Не стоит забывать и о том, что этот режим носит экспериментальный характер.

У самозанятости есть подводные камни, но как показывает практика, плюсов у нее все-таки больше, чем минусов. Количество самозанятых в России увеличивается с каждым годом.

Фото с сайта Pixabay.com

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Рубрики : ПроБизнес

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